برونزيتان جديدتان لمنتخب التايكواندو في بطولة آسيا

خبرني - أحرز لاعبا المنتخب الوطني للتايكواندو، زيد مصطفى ضمن منافسات وزن تحت 74 كغم، ومحمد العداربة ضمن وزن تحت 80 كغم، اليوم الأحد، ميداليتين برونزيتين، في ختام منافسات بطولة آسيا للكبار التي استضافتها منغوليا.

ورفع المنتخب الوطني رصيده إلى أربع ميداليات في البطولة، بواقع ميدالية ذهبية أحرزها جعفر الداوود، وثلاث ميداليات برونزية جاءت عبر رزان الرواشدة وزيد مصطفى ومحمد العداربة.

وبهذه النتيجة، حل المنتخب الوطني في المركز الثالث على سلم ترتيب ميداليات فئة الرجال، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل التايكواندو الأردنية على المستوى القاري.

وأكد المدير الفني للمنتخب الوطني، فارس العساف، أن تحقيق منتخب الرجال المركز الثالث آسيوياً، والتفوق على منتخبات عريقة في اللعبة مثل أوزبكستان وكازاخستان والصين، يعكس حجم التطور الذي تشهده التايكواندو الأردنية، والمستوى الفني المتقدم الذي وصل إليه اللاعبون.

كما تمكن سبعة من لاعبي المنتخب الوطني من حجز بطاقات التأهل إلى دورة الألعاب الآسيوية المقبلة في اليابان، بعد بلوغهم الدور ربع النهائي على أقل تقدير، وهم: جعفر الداوود، زيد مصطفى، صالح الشرباتي، محمد العداربة، رزان الرواشدة، فادية الخرفان، وراما أبو الرب.