الأردن يدين افتتاح (أرض الصومال) سفارة لها في القدس

رئيس وزراء الاحتلال جدعون ساعر مع رئيس أرض الصومال

خبرني  - دان وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية جيبوتي، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وسلطنة عُمان، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية اليمن، بأشدّ العبارات الخطوة غير القانونية والمرفوضة المتمثّلة في إقدام ما يُسمى إقليم "أرض الصومال" على افتتاح "سفارة" مزعومة له في مدينة القدس المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يمثّل مساسا مباشرا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة.

وأكد الوزراء في بيان مشترك رفضهم الكامل لأيّ إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة، أو منح شرعية لأيّ كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مجدّدين التأكيد على أنّ القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأنّ أيّ خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تُعدّ باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أيّ أثر قانوني.

وشدّد الوزراء على دعمهم الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، والرفض الكامل لأيّ إجراءات أحادية تمسّ وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها.

مهندس واحد لكل 41 مواطناً.. 200 ألف مهندس في الاردن
