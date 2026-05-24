النزاهة تحيل 15 موظفاً من المالية للنيابة لاختلاس 417 ألف دينار

خبرني - أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم الأحد ( ١٥ ) موظفًا من وزارة المالية إلى النيابة العامة ارتكب أربعة منهم أفعالًا جرمية تمثلت بالاشتراك بجناية الاختلاس بالتزوير وإساءة استعمال السلطة وهدر المال العام ، فيما ارتكب آخرون جنح الإهمال بواجبات الوظيفة .

وبيّنت التحقيقات التي أجرتها الهيئة أن هؤلاء الموظفين اختلسوا حوالي 417 ألف دينار خلال العام 2025 حيث كانوا يستخدمون أساليب متعددة لتنفيذ غاياتهم بتزوير مستندات الصرف ومرفقاتها واصطناع فواتير غير صحيحة وتكرار صرف الفواتير لأكثر من مرة مع التلاعب بقيمها .

مصدر مسؤول في الهيئة قال أنه يجري حاليًا التدقيق المالي لسنوات سابقة .