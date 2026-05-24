الأحوال المدنية تواصل تجديد الجوازات خلال عطلة العيد والاستقلال

خبرني - أكد مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات المهندس غيث غازي الطيب أن الدائرة ستواصل تقديم خدمات تجديد جوازات السفر خلال عطلة عيد الاستقلال وعطلة عيد الأضحى المبارك، من خلال مكتب الخدمة المستعجلة في مبنى الدائرة الرئيس/ طبربور، وذلك طيلة أيام العطلة الرسمية.

وأشار الطيب إلى أن الدوام في مكتب الخدمة المستعجلة سيكون من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

وأضاف الطيب أن مكتب جوازات مطار الملكة علياء الدولي، الكائن ضمن المركز الحكومي الشامل، سيواصل تقديم خدماته خلال عطلة العيد وعلى مدار الساعة.

وبيّن أن هذا الإجراء يأتي لغايات التسهيل على المواطنين وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم في الوقت المحدد.