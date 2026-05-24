*
الاحد: 24 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الأحوال المدنية تواصل تجديد الجوازات خلال عطلة العيد والاستقلال

  • 24 أيار 2026
  • 14:57
الأحوال المدنية تواصل تجديد الجوازات خلال عطلة العيد والاستقلال

خبرني - أكد مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات المهندس غيث غازي الطيب أن الدائرة ستواصل تقديم خدمات تجديد جوازات السفر خلال عطلة عيد الاستقلال وعطلة عيد الأضحى المبارك، من خلال مكتب الخدمة المستعجلة في مبنى الدائرة الرئيس/ طبربور، وذلك طيلة أيام العطلة الرسمية.
وأشار الطيب إلى أن الدوام في مكتب الخدمة المستعجلة سيكون من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.
وأضاف الطيب أن مكتب جوازات مطار الملكة علياء الدولي، الكائن ضمن المركز الحكومي الشامل، سيواصل تقديم خدماته خلال عطلة العيد وعلى مدار الساعة.
وبيّن أن هذا الإجراء يأتي لغايات التسهيل على المواطنين وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم في الوقت المحدد.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

القطامين يفتتح مشروع تحديث الإجراءات الملاحية للمجال الجوي الأردني
القطامين يفتتح مشروع تحديث الإجراءات الملاحية للمجال الجوي الأردني
  • 2026-05-24 15:11
نصف مليون رأس محلي و300 ألف مستورد لضمان وفرة الأضاحي
نصف مليون رأس محلي و300 ألف مستورد لضمان وفرة الأضاحي
  • 2026-05-24 14:18
الغذاء والدواء : الأولوية في التفتيش على المنشآت التي يزداد عليها الطلب
الغذاء والدواء : الأولوية في التفتيش على المنشآت التي يزداد عليها الطلب
  • 2026-05-24 14:00
الأردن.. تكريم مواطن أعاد حقيبة تحوي مصاغاً ذهبياً للجهات الأمنية
الأردن.. تكريم مواطن أعاد حقيبة تحوي مصاغاً ذهبياً للجهات الأمنية
  • 2026-05-24 13:39
أمانة عمّان تعلن دوام السوق المركزي خلال العيد
أمانة عمّان تعلن دوام السوق المركزي خلال العيد
  • 2026-05-24 12:53
استمرار عمل المؤسسة الاستهلاكية المدنية في اليومين المقبلين
استمرار عمل المؤسسة الاستهلاكية المدنية في اليومين المقبلين
  • 2026-05-24 11:58