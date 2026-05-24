الأردن.. سيدة تقع ضحية احتيال بثلاثة ملايين ونصف دولار

خبرني - قبض البحث الجنائي، على شخص، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، متهم بالاحتيال، على سيدة، من ذات جنسيته، بنحو ثلاثة ملايين ونصف دولار أمريكي.

وقال مصدر أمني، أن سيدة خمسينية، تقدمت بشكوى، مفادها، أنها تقيم في موطنها، وتعمل في مجال العقارات والعقود، والتموين، وقبل نحو أربع سنوات، تعرفت على أحد الأشخاص (يقيم حالياً في الأردن)، من ذات جنسيتها، ثلاثيني العمر آنذاك، وقام بإيهامها بإنشاء مصنع أدوية، وتصدير منتجاته إلى موطنهما، وقامت بتسليمه نحو ثلاثة ملايين ونصف دولار، جزءاً منه نقداً، والآخر حوالات، من خلال محال صرافة.

وأضاف، أن المتهم بالاحتيال، كان يقوم بتحويل المبلغ النقدي، من موطنه إلى الأردن، ولاحقاً، بدأ المتهم، بمماطلة السيدة المشتكية، وتبيّن للأخيرة، بأنه لا يوجد أي مشروع قائم، وقد وقعت ضحية احتيال، وطلبت الادعاء، وتم إحالة القضية، إلى القضاء، لإتخاذ المقتضى القانوني.