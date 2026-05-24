رئيس جمعية التدقيق الداخلي يكرّم مدير وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في جامعة البترا

خبرني - كرّم رئيس جمعية التدقيق الداخلي السيدة نورا الكيلاني، مدير وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في جامعة البترا أويس الحريبي، تقديراً لإسهاماته الفاعلة في عضوية اللجان التابعة للجمعية، وجهوده التطوعية ضمن اللجنة الأكاديمية للملتقى الأردني للتدقيق الداخلي 2026.

وجرى التكريم بحضور رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، ونائب محافظ البنك المركزي الدكتور خلدون الوشاح، وذلك خلال فعاليات الملتقى الذي عُقد تحت شعار: "أثرٌ يبقى... وثقة تُبنى"، بمشاركة نخبة من الخبراء والقيادات التنفيذية من القطاعين العام والخاص.

وقد أسهم أويس الحريبي في دعم جهود تنظيم الملتقى وتعزيز التعاون بين لجانه المنظمة، مستنداً إلى خبرة مهنية تمتد لأكثر من عشر سنوات في مجالات العمل المهني على المستويين المحلي والدولي. كما يحمل مؤهلات مهنية دولية متخصصة، من بينها شهادة المدقق الداخلي المعتمد (CIA) وشهادة المتخصص المعتمد في الضوابط الرقابية (CICS)، بما يعكس كفاءة الكوادر العاملة في منظومة التدقيق والرقابة في جامعة البترا.

وأكد الدكتور الحمادين، خلال رعايته للملتقى، أن تطوير مهنة التدقيق الداخلي يمثل التزاماً وطنياً يسهم في تعزيز استدامة الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الحوكمة، بما ينسجم مع مسارات التحديث الاقتصادي وتطوير القطاع العام.