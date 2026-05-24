اختتام الورش التدريبية للإرشاد النفسي القبلي في جامعة عمان العربية

خبرني - في إطار سعي جامعة عمان العربية إلى تعزيز الوعي النفسي بين طلبتها وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواجهة الضغوط والتحديات التي قد يواجهونها خلال مسيرتهم الدراسية والحياتية، اختتمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة عمان العربية الورش التدريبية المتخصصة في الإرشاد النفسي القبلي لطلبة الجامعة، نفذها قسم الإرشاد والتدريب الطلابي في عمادة شؤون الطلبة بالتعاون مع كلية العلوم التربوية والنفسية.

وأكدت الورش التدريبية التي اعتمدت على أساليب علمية وتطبيقية متقدمة في الإرشاد النفسي على أهمية توفير بيئة تعليمية داعمة ومحفّزة تسهم في تعزيز الصحة النفسية والاجتماعية للطلبة، انطلاقاً من التزام الجامعة الراسخ بالارتقاء بجودة الحياة الجامعية وتحقيق التوازن النفسي والاجتماعي لديهم، بما ينعكس إيجاباً على مستوى تحصيلهم الأكاديمي وتميزهم المستقبلي، كما تناولت الورش الدور المحوري للإرشاد النفسي باعتباره عملية وقائية وتنموية متكاملة، تهدف إلى تمكين الطلبة من فهم ذاتهم وإدارة انفعالاتهم بوعي، وتنمية مهارات التكيف النفسي والاجتماعي، وتعزيز قدرتهم على مواجهة الضغوطات الأكاديمية والحياتية، بما يسهم في بناء شخصيات أكثر توازناً وقدرة على اتخاذ القرارات السليمة والمسؤولة.

وتناولت الورش التدريبية التي قدمها نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية العلوم التربوية والنفسية في جامعة عمان العربية، عدداً من المحاور المهمة حيث تناول كل من الأستاذ الدكتورة سهيلة بنات، والدكتورة سماح النعمان محور إدارة الصراعات، حيث جرى توعية الطلبة بآليات التعامل مع النزاعات بأساليب بنّاءة وحضارية تسهم في تعزيز مهارات التواصل الفعّال والحفاظ على العلاقات الإيجابية داخل البيئة الجامعية وخارجها، كما قدمت الدكتورة رند عربيات محور تعديل السلوك، متطرقة إلى مجموعة من الاستراتيجيات العلمية والعملية الهادفة إلى تعديل السلوكيات السلبية وتعزيز العادات الإيجابية لدى الطلبة، وفي محور إدارة الوقت، استعرض كل من الدكتور أحمد حراحشة، والدكتورة ميرفت العمري، والدكتورة فريال الحاج محمود، عدداً من الأساليب والتقنيات الحديثة التي تساعد الطلبة على تنظيم أوقاتهم وتحقيق التوازن بين متطلباتهم الأكاديمية وحياتهم الشخصية، بما يسهم في رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية لديهم، كما ناقشت الدكتورة بنات، والدكتورة النعمان، وخريجة الجامعة بنان جرادات موضوع تقبّل الآخر، مؤكدين على أهمية ترسيخ قيم الاحترام والتسامح والتفاهم بين الأفراد من مختلف الخلفيات الثقافية والاجتماعية، مما يعزز الروابط الإنسانية ويكرّس بيئة جامعية قائمة على التعايش الإيجابي والتنوع، وقد شكّلت هذه المحاور مجتمعة منظومة متكاملة هدفت إلى تعزيز الصحة النفسية والاجتماعية لدى الطلبة، والمساهمة في بناء شخصيات متوازنة وقادرة على مواجهة تحديات الحياة بثقة وكفاءة ووعي.

وفي ختام الورش التدريبية أكد الدكتور محمد بن طريف عميد شؤون الطلبة في جامعة عمان العربية على أن الإرشاد النفسي يشكّل أحد المحاور الأساسية في دعم الطلبة نفسيًا خلال مرحلتهم الجامعية، لما له من أثر مباشر في تحسين الصحة النفسية، وتعزيز الاستقرار الانفعالي، ورفع مستوى الأداء الأكاديمي والاجتماعي، مؤكداً على أهمية الاستمرار في تقديم البرامج الإرشادية الهادفة التي تلبي احتياجات الطلبة النفسية والتنموية.