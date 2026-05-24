جامعة عمان العربية تتأهل إلى المرحلة النهائية من مسابقة (أقنعني) ضمن برنامج (أنا أشارك)

خبرني  - في إطار حرص جامعة عمان العربية على دعم طلبتها وتعزيز مشاركتهم في الفعاليات الوطنية والجامعية، شارك فريق من طلبة الجامعة، وبإشراف ومتابعة من عمادة شؤون الطلبة، في فعاليات المرحلة الأولى من مسابقة "أقنعني" التي استضافتها الجامعة الأردنية ضمن برنامج "أنا أشارك" وبرعاية الهيئة المستقلة للانتخاب، وبمشاركة (12) جامعة من إقليم الوسط.

وتُعد مسابقة "أقنعني" إحدى المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز قدرات الطلبة في مجالات الحوار والإقناع والتفكير النقدي، وتنمية وعيهم بأهمية المشاركة السياسية والعمل الحزبي القائم على المعرفة والمسؤولية، من خلال بيئة تنافسية تسهم في بناء مهارات الخطاب العام والتعبير عن الرأي بأسلوب علمي ومنهجي، حيث تم تنفيذ المسابقة على مستوى أقاليم المملكة الثلاثة (الشمال، الوسط، الجنوب)، ويتأهل أفضل فريق عن كل إقليم إلى المرحلة النهائية.

وتمكّن فريق جامعة عمان العربية من تحقيق الفوز في المرحلة الأولى، بعد تفوقه على كل من جامعة البلقاء التطبيقية، وجامعة الحسين التقنية، ليحجز بذلك مقعده في المرحلة النهائية من المسابقة، ضمن أفضل ثلاثة جامعات متأهلة عن إقليم الوسط، في منافسات شهدت حضورًا تنافسيًا قويًا ومستوى عالٍ من الطروحات الحوارية.

وتؤكد عمادة شؤون الطلبة في جامعة عمان العربية استمرار دعمها لمشاركة الطلبة في الفعاليات والمسابقات الوطنية، انطلاقًا من حرص الجامعة على صقل مهاراتهم، وتنمية قدراتهم القيادية والتواصلية، وتعزيز دورهم في خدمة المجتمع والمشاركة الفاعلة في الحياة العامة.

