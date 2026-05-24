كلية الصيدلة في عمان العربية تشارك في ورشة عرض نتائج دراسة حول الكشف المبكر لسرطان الثدي

خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية على تعزيز دورها المجتمعي والأكاديمي، والمساهمة الفاعلة في دعم الجهود الوطنية في مجالات الصحة العامة والوقاية، شاركت الدكتورة لبنى غرايبة نائب عميد كلية الصيدلة في جامعة عمان العربية في أعمال الورشة التي حملت عنوان: "تقييم معرفة واتجاهات وممارسات مقدمي الرعاية الصحية تجاه الكشف المبكر عن سرطان الثدي"، لعرض نتائج الدراسة العلمية وذلك بتنظيم البرنامج الأردني لسرطان الثدي.

وتناولت الورشة عرض أبرز نتائج الدراسة العلمية التي ركزت على قياس مستوى معرفة واتجاهات وممارسات مقدمي الرعاية الصحية فيما يتعلق بالكشف المبكر عن سرطان الثدي، حيث استعرضت النتائج مدى الإلمام بالإرشادات والبروتوكولات المعتمدة في الفحص المبكر، ومستوى تطبيقها في بيئات العمل الصحية المختلفة، كما ناقشت الورشة الفجوات المعرفية والتحديات التي قد تؤثر على فعالية برامج الكشف المبكر، مثل الحاجة إلى تعزيز التدريب المستمر، ورفع مستوى الوعي لدى مقدمي الرعاية الصحية، وتحسين آليات الإحالة والتشخيص، وترسيخاً لتعزيز التعاون بين كلية الصيدلة في جامعة عمان العربية والمؤسسات الصحية والمجتمعية هدفت هذه المشاركة إلى توطيد أواصر التواصل وتبادل الخبرات بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الصحية المختلفة، والتأكيد على أهمية تطوير البرامج التوعوية والتدريبية التي تسهم في رفع كفاءة مقدمي الرعاية الصحية، ودعم الجهود الوطنية المبذولة في مجال الكشف المبكر عن سرطان الثدي في الأردن.

وبهذا الصدد أكدت الأستاذ الدكتورة رنا أبو حويج عميد كلية الصيدلة في جامعة عمان العربية على أن مشاركة الكلية في مثل هذه الورش العلمية تأتي انسجاماً مع رؤية الجامعة في تعزيز الشراكات مع المؤسسات الصحية الوطنية، ودعم الجهود البحثية والتوعوية الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في الأردن، وأشارت إلى أن الكشف المبكر عن سرطان الثدي يُعد من أهم ركائز الوقاية الصحية، وأن رفع كفاءة مقدمي الرعاية الصحية وتزويدهم بالمعرفة الحديثة يسهم بشكل مباشر في تحسين فرص التشخيص المبكر والعلاج الفعال، مؤكدةً على حرص الكلية على الاستمرار في دعم المبادرات التي تجمع بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي لخدمة المجتمع.