كلية علوم الطيران في عمان العربية تعقد محاضرة علمية بعنوان Troubleshooting of Engine Instrumentation from a Pilot’s Perspective

خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية على تطوير جودة التعليم التطبيقي وتعزيز التكامل بين المعرفة النظرية والتطبيقات المهنية في قطاع الطيران، نظّمت كلية علوم الطيران محاضرة علمية متخصصة بعنوان “Troubleshooting of Engine Instrumentation from a Pilot’s Perspective”، استضافت خلالها الكابتن الدكتور أندرو دونيسكي.

ويُعد الدكتور دونيسكي من الكفاءات الأكاديمية والمهنية المتميزة، حيث يحمل درجة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية من جامعة نبراسكا–لينكولن، إلى جانب رخصة طيار نقل جوي في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، كما يمتلك خبرة عملية تجمع بين التصميم الهندسي والعمل الاحترافي في الطيران، من خلال قيادته وتدريبه على عدد من الطائرات، من بينها (King Air)، وطائرات (Citation Jet)، الأمر الذي أتاح له تقديم المحاضرة برؤية تجمع بين التحليل الهندسي والخبرة التشغيلية المباشرة.

وافتتح الأستاذ الدكتور مالك السالم العناقرة عميد كلية علوم الطيران، أعمال المحاضرة بكلمة ترحيبية أكد فيها أهمية استقطاب الخبرات الدولية في دعم العملية التعليمية وتطوير مهارات الطلبة، مما يعزز قدرتهم على الربط بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، وذلك بحضور الدكتورة منال مصطفى عضو هيئة التدريس في الكلية.

وتناولت المحاضرة تطبيقات عملية حول أعطال أجهزة قياس المحركات ومؤشرات قمرة القيادة، مع تسليط الضوء على دور ملاحظات الطيارين في دعم فرق الصيانة في تشخيص الأعطال، لا سيما تلك التي تظهر أثناء الطيران، إضافة إلى التأكيد على أهمية التواصل الفعّال بين الطيارين وفنيي الصيانة باعتباره عنصرًا أساسيًا في تعزيز السلامة الجوية، وشهدت المحاضرة تفاعلًا واسعًا من الطلبة الذين ناقشوا موضوعات متقدمة شملت استكشاف الأعطال، وصيانة الطائرات، وأنظمة العرض الرقمي في قمرة القيادة، والواقع الافتراضي في التدريب، فضلًا عن مستقبل طائرات الإقلاع والهبوط العمودي (VTOL).

وتأتي هذه المحاضرة ضمن جهود كلية علوم الطيران في جامعة عمان العربية لاستضافة الخبرات المتخصصة، مما يسهم في إثراء المعرفة التطبيقية لدى الطلبة، وتعزيز جاهزيتهم المهنية للانخراط في سوق العمل المحلي والإقليمي بكفاءة عالية.