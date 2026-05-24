جامعة عمان العربية تعزز التطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس عبر سلسلة ورش تدريبية متخصصة

خبرني - في إطار سعي جامعة عمان العربية إلى تطوير ورفع كفاءة الأداء الأكاديمي والبحثي لأعضاء الهيئة التدريسية، اختتم مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة / دائرة التطوير الأكاديمي في الجامعة سلسلة الورش والبرامج التدريبية المخصصة لأعضاء الهيئة التدريسية للعام الجامعي 2025/2026، والتي شهدت تنفيذ (33) ورشة تدريبية قدمها نخبة من المدربين والخبراء المتخصصين من داخل الجامعة وخارجها، واستهدفت مختلف الفئات الأكاديمية، بهدف تعزيز المهارات التدريسية والبحثية، ومواكبة أحدث المستجدات في مجالات التعليم العالي وضمان الجودة والبحث العلمي.

وشملت الورش التدريبية موضوعات متنوعة في مجالات البحث العلمي، والتصنيفات الأكاديمية، والتعليم الإلكتروني، وأساليب التدريس الحديثة، وضمان الجودة، إلى جانب محاور أخرى تسهم في تحقيق التميز الأكاديمي والارتقاء بكفاءة الممارسات التعليمية تم تنظيم هذه الورش على عدة مراحل استهدفت مختلف فئات أعضاء الهيئة التدريسية، حيث خُصصت برامج تدريبية لأعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة، وأخرى لأعضاء هيئة التدريس الجدد، بالإضافة إلى مجموعة من الورش النوعية الموجهة للقيادات الأكاديمية في جامعة عمان العربية، بهدف تعزيز قدراتهم في مجالات القيادة الأكاديمية والتخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، بما ينسجم مع توجهات الجامعة نحو التميز والاستدامة في التعليم العالي.

وتأتي هذه البرامج التدريبية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها جامعة عمان العربية لدعم التطوير المهني لأعضاء الهيئة التدريسية، ورفع كفاءة الأداء الأكاديمي، وتعزيز التميز في مخرجات التعليم والبحث العلمي، بما ينسجم مع رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية، ويعكس التزامها بتطوير بيئة أكاديمية محفزة على الإبداع والتميز.