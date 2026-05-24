*
الاحد: 24 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

جامعة عمان العربية تعزز التطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس عبر سلسلة ورش تدريبية متخصصة

  • 24 أيار 2026
  • 14:25
جامعة عمان العربية تعزز التطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس عبر سلسلة ورش تدريبية متخصصة

خبرني  - في إطار سعي جامعة عمان العربية إلى تطوير ورفع كفاءة الأداء الأكاديمي والبحثي لأعضاء الهيئة التدريسية، اختتم مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة / دائرة التطوير الأكاديمي في الجامعة سلسلة الورش والبرامج التدريبية المخصصة لأعضاء الهيئة التدريسية للعام الجامعي 2025/2026، والتي شهدت تنفيذ (33) ورشة تدريبية قدمها نخبة من المدربين والخبراء المتخصصين من داخل الجامعة وخارجها، واستهدفت مختلف الفئات الأكاديمية، بهدف تعزيز المهارات التدريسية والبحثية، ومواكبة أحدث المستجدات في مجالات التعليم العالي وضمان الجودة والبحث العلمي.

وشملت الورش التدريبية موضوعات متنوعة في مجالات البحث العلمي، والتصنيفات الأكاديمية، والتعليم الإلكتروني، وأساليب التدريس الحديثة، وضمان الجودة، إلى جانب محاور أخرى تسهم في تحقيق التميز الأكاديمي والارتقاء بكفاءة الممارسات التعليمية تم تنظيم هذه الورش على عدة مراحل استهدفت مختلف فئات أعضاء الهيئة التدريسية، حيث خُصصت برامج تدريبية لأعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة، وأخرى لأعضاء هيئة التدريس الجدد، بالإضافة إلى مجموعة من الورش النوعية الموجهة للقيادات الأكاديمية في جامعة عمان العربية، بهدف تعزيز قدراتهم في مجالات القيادة الأكاديمية والتخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، بما ينسجم مع توجهات الجامعة نحو التميز والاستدامة في التعليم العالي.

وتأتي هذه البرامج التدريبية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها جامعة عمان العربية لدعم التطوير المهني لأعضاء الهيئة التدريسية، ورفع كفاءة الأداء الأكاديمي، وتعزيز التميز في مخرجات التعليم والبحث العلمي، بما ينسجم مع رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية، ويعكس التزامها بتطوير بيئة أكاديمية محفزة على الإبداع والتميز.

 

 

جامعة عمان العربية تعزز التطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس عبر سلسلة ورش تدريبية متخصصة
جامعة عمان العربية تعزز التطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس عبر سلسلة ورش تدريبية متخصصة
جامعة عمان العربية تعزز التطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس عبر سلسلة ورش تدريبية متخصصة
جامعة عمان العربية تعزز التطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس عبر سلسلة ورش تدريبية متخصصة
جامعة عمان العربية تعزز التطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس عبر سلسلة ورش تدريبية متخصصة
جامعة عمان العربية تعزز التطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس عبر سلسلة ورش تدريبية متخصصة
جامعة عمان العربية تعزز التطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس عبر سلسلة ورش تدريبية متخصصة
جامعة عمان العربية تعزز التطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس عبر سلسلة ورش تدريبية متخصصة
جامعة عمان العربية تعزز التطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس عبر سلسلة ورش تدريبية متخصصة
جامعة عمان العربية تعزز التطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس عبر سلسلة ورش تدريبية متخصصة

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

رئيس جمعية التدقيق الداخلي يكرّم مدير وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في جامعة البترا
رئيس جمعية التدقيق الداخلي يكرّم مدير وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في جامعة ...
  • 2026-05-24 14:40
حقوق (عمان العربية) ترسم خارطة الطريق نحو الاعتمادات الدولية في ورشة متخصصة
حقوق (عمان العربية) ترسم خارطة الطريق نحو الاعتمادات الدولية في ورشة متخصصة
  • 2026-05-24 14:36
اختتام الورش التدريبية للإرشاد النفسي القبلي في جامعة عمان العربية
اختتام الورش التدريبية للإرشاد النفسي القبلي في جامعة عمان العربية
  • 2026-05-24 14:35
جامعة عمان العربية تتأهل إلى المرحلة النهائية من مسابقة (أقنعني) ضمن برنامج (أنا أشارك)
جامعة عمان العربية تتأهل إلى المرحلة النهائية من مسابقة (أقنعني) ضمن برنامج (...
  • 2026-05-24 14:34
كلية الصيدلة في عمان العربية تشارك في ورشة عرض نتائج دراسة حول الكشف المبكر لسرطان الثدي
كلية الصيدلة في عمان العربية تشارك في ورشة عرض نتائج دراسة حول الكشف المبكر ل...
  • 2026-05-24 14:32
كلية الأعمال في عمان العربية تسلط الضوء على قصة نجاح لخريجها الحسن محمد خليل في لقاء ملهم
كلية الأعمال في عمان العربية تسلط الضوء على قصة نجاح لخريجها الحسن محمد خليل ...
  • 2026-05-24 14:31