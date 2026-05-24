من مقاعد الدراسة إلى القيادة القضائية... كلية الحقوق في عمان العربية تسلط الضوء على قصة نجاح خريجتها ملك الحسون

خبرني - في إطار سعي كلية الحقوق في جامعة عمان العربية لتعزيز العلاقة المتينة مع خريجيها، وترسيخ نهجها القائم على نقل الخبرات العملية من ميادين العمل إلى البيئة الأكاديمية، نظّمت الكلية لقاءً مميزاً استعرضت خلاله قصة نجاح إحدى خريجاتها المتميزات الأستاذة ملك الحسون، والتي تشغل حالياً منصب المدير الإداري لدى النيابة العامة في قصر العدل التابعة لـ وزارة العدل ، حيث قدمت الحسون خلال اللقاء محاضرة متخصصة بعنوان "التكامل بين القانون والإدارة: أدوات النجاح في المؤسسات القضائية"، استعرضت خلالها تجربتها المهنية المتميزة في الجمع بين الخلفية القانونية والمهارات الإدارية والقيادية، مبينةً كيف أسهمت المعرفة الأكاديمية التي اكتسبتها خلال دراستها في جامعة عمان العربية في إدارة ملفات حساسة وفض النزاعات بكفاءة ومهنية، وصولاً إلى تقلدها منصباً قيادياً في النيابة العامة.

ومن واقع تجربتها المهنية ومسيرتها التي انطلقت من مقاعد كلية الحقوق في جامعة عمان العربية، وجّهت الحسون رسالة ملهمة لطلبة الكلية بصفتها خريجة وزميلة سابقة، مؤكدةً أن المجال القانوني يفتح آفاقاً واسعة أمام أصحاب الطموح والتميز، وحثّت الطلبة على رسم مستقبلهم بعقلية قيادية والاستعداد ليكونوا ليس فقط محامين، بل قيادات إدارية وقضائية قادرة على صناعة الأثر في مؤسسات الدولة والشركات الكبرى.

وبهذا الصدد أكد الأستاذ الدكتور محمد الذنيبات عميد كلية الحقوق في جامعة عمان العربية أن قصة نجاح الأستاذة ملك الحسون تمثل نموذجاً متميزاً يعكس كفاءة مخرجات الكلية وقدرتها على المنافسة بقوة في سوق العمل والوصول إلى مواقع قيادية متقدمة، مشيراً إلى أن ما حققته يعد امتداداً لمسيرة التميز التي ينتهجها خريجو الكلية في مختلف الميادين، وأضاف أن كلية الحقوق ستبقى «البيت الأول» لخريجيها وتحرص على دعمهم وتعزيز ارتباطهم المستمر بالجامعة، انطلاقاً من إيمانها بأهمية بناء جسور تواصل مستدامة معهم والاعتزاز بإنجازاتهم باعتبارها جزءً أصيلاً من نجاح الجامعة وتميزها، كما بيّن أن الكلية تولي اهتماماً باستضافة النماذج المشرفة والملهمة من خريجيها لما تمثله من قيمة مضافة في تحفيز الطلبة وصقل خبراتهم وتعزيز جاهزيتهم المهنية، وفتح آفاق أوسع أمامهم في المجالات القانونية والإدارية.