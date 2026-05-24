كلية الأعمال في عمان العربية تسلط الضوء على قصة نجاح خريجها مهند عريقات في لقاء ملهم

خبرني - ضمن سعي جامعة عمان العربية إلى تعزيز التواصل بين طلبتها وخريجيها، وربط التعليم الأكاديمي بالتجارب المهنية الناجحة، استضافت كلية الاعمال الخريج السيد مهند عريقات لإعطاء محاضرة بعنوان: "من شغف الأرقام إلى قمة الاستشارات"، وذلك بحضور عدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، في أجواء عكست اهتمام الكلية بدعم طلبتها وخريجيها وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل بكفاءة عالية.

وخلال اللقاء استعرض السيد عريقات مسيرته المهنية منذ تخرجه من برنامج التمويل في جامعة عمان العربية بتقدير امتياز، وصولاً إلى حصوله على لقب مستشار مالي معتمد، وأوضح أن رحلته في عالم المال لم تكن مجرد مسار وظيفي تقليدي، بل انطلقت بدافع شغف حقيقي بدأ منذ سنوات الدراسة في قسم التمويل بالجامعة، حيث تتشكل الأسس العلمية والمعرفية الأولى، وبيّن أن تخرجه بامتياز شكّل نقطة انطلاق أساسية في مسيرته المهنية، إذ وضع منذ البداية هدفاً طموحاً يتجاوز حدود العمل الروتيني، يتمثل في بلوغ مستويات متقدمة من الاحترافية العالمية في مجال الأسواق المالية، ومع انخراطه في سوق العمل أدرك أن التميز يتطلب تطويراً مستمراً على المستويين الأكاديمي والمهني، الأمر الذي دفعه إلى خوض أحد أهم التحديات المهنية المتمثلة في الحصول على لقب مستشار مالي معتمد، وتُوِّجت هذه المسيرة المهنية بحصوله على لقب محلل مالي معتمد لدى هيئة الأوراق المالية، فيما يشغل حالياً منصب رئيس قسم التحليل المالي في شركة CFI (Credit Financier Invest)، وهي إحدى المؤسسات العالمية الرائدة في مجال التداول والخدمات المالية.

وشهدت المحاضرة تفاعلاً ملحوظاً من الطلبة الذين أبدوا اهتماماً كبيراً من خلال طرح مجموعة من الأسئلة والاستفسارات، في أجواء عكست حرصهم على الاستفادة من خبرات الخريجين، والاستعداد الأمثل للانتقال إلى سوق العمل والانخراط في بيئته المهنية.

وبهذا الصدد أكدت الدكتورة عهود الخصاونة عميد كلية الأعمال في جامعة عمان العربية على أن الكلية تحرص على تعزيز التواصل بين طلبتها وخريجيها المتميزين، مما يسهم في نقل الخبرات العملية وإثراء المعرفة التطبيقية لدى الطلبة، مشيرةً إلى أن مثل هذه اللقاءات تُعد منصة مهمة لربط الجانبين الأكاديمي والمهني، وتساعد الطلبة على فهم متطلبات سوق العمل بشكل أعمق، وبناء مساراتهم المهنية بثقة وكفاءة عالية.