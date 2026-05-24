*
الاحد: 24 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • أضواء
  • كابيتال بنك يحتفل بالذكرى الثمانين لاستقلال الأردن - فيديو

كابيتال بنك يحتفل بالذكرى الثمانين لاستقلال الأردن - فيديو

  • 24 أيار 2026
  • 14:21
كابيتال بنك يحتفل بالذكرى الثمانين لاستقلال الأردن فيديو

خبرني  -  احتفاءً بالذكرى الثمانين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، نظّم كابيتال بنك فعالية وطنية في مقره الرئيسي، عكست اعتزازه بهذه المناسبة الغالية وما تحمله من قيم الوحدة والانتماء والفخر الوطني.

وشهدت الفعالية حضوراً لافتاً من موظفي البنك، في أجواء امتزجت فيها مشاعر الفخر بالروح الجماعية، حيث تخللتها فقرات من الزفة التراثية وتقديم الضيافة الأردنية الأصيلة، في مشهد جسّد روح الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العزيزة.

وأكد البنك حرصه على مشاركة موظفيه المناسبات الوطنية التي تعزز روح الانتماء وتكرّس الأجواء الإيجابية وروح الفريق داخل بيئة العمل، احتفاءً بالمناسبات التي تشكل مصدر فخر واعتزاز لجميع الأردنيين.

كل عام والأردن وقيادته وشعبه بألف خير

 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

كهرباء إربد تطلق كليب
كهرباء إربد تطلق كليب "يا شوقي يلا على إربد" بمناسبة عيد الاستقلال - فيديو
  • 2026-05-24 14:03
(صناعة عمان) تنظم ورشة توعوية حول تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة 
(صناعة عمان) تنظم ورشة توعوية حول تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة 
  • 2026-05-24 13:43
زين تدعو الأردنيين لاحتفالها الأضخم بالاستقلال والاحتفاء بالتأهّل التاريخي للمنتخب الوطني لكرة القدم
زين تدعو الأردنيين لاحتفالها الأضخم بالاستقلال والاحتفاء بالتأهّل التاريخي لل...
  • 2026-05-24 12:33
جيه تي انترناشونال (الأردن) تحتفي بالعيد الثمانين لاستقلال المملكة
جيه تي انترناشونال (الأردن) تحتفي بالعيد الثمانين لاستقلال المملكة
  • 2026-05-24 09:57
مستشفى الكندي يهنئ جلالة الملك وولي العهد بمناسبة عيد الاستقلال 80
مستشفى الكندي يهنئ جلالة الملك وولي العهد بمناسبة عيد الاستقلال 80
  • 2026-05-24 09:52
العمري: روح الاستقلال ليست احتفالًا بل مسيرة إنجاز وطن
العمري: روح الاستقلال ليست احتفالًا بل مسيرة إنجاز وطن
  • 2026-05-24 09:15