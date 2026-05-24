كابيتال بنك يحتفل بالذكرى الثمانين لاستقلال الأردن - فيديو

خبرني - احتفاءً بالذكرى الثمانين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، نظّم كابيتال بنك فعالية وطنية في مقره الرئيسي، عكست اعتزازه بهذه المناسبة الغالية وما تحمله من قيم الوحدة والانتماء والفخر الوطني.

وشهدت الفعالية حضوراً لافتاً من موظفي البنك، في أجواء امتزجت فيها مشاعر الفخر بالروح الجماعية، حيث تخللتها فقرات من الزفة التراثية وتقديم الضيافة الأردنية الأصيلة، في مشهد جسّد روح الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العزيزة.

وأكد البنك حرصه على مشاركة موظفيه المناسبات الوطنية التي تعزز روح الانتماء وتكرّس الأجواء الإيجابية وروح الفريق داخل بيئة العمل، احتفاءً بالمناسبات التي تشكل مصدر فخر واعتزاز لجميع الأردنيين.

كل عام والأردن وقيادته وشعبه بألف خير