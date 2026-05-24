نصف مليون رأس محلي و300 ألف مستورد لضمان وفرة الأضاحي

خبرني - أكّدت وزارة الزراعة جاهزية السوق المحلية لتلبية احتياجات المواطنين من الأضاحي خلال موسم عيد الأضحى المبارك، في إطار خطتها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي والمحافظة على استقرار الأسعار وتوفير خيارات متنوعة للمستهلكين في مختلف محافظات المملكة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الأضاحي المحلية المتوفرة في المملكة يبلغ نحو نصف مليون رأس، إلى جانب استيراد ما يقارب 300 ألف رأس من الأغنام من أكثر من 21 منشأ معتمدا، تشمل رومانيا وأوكرانيا وأستراليا وسوريا وغيرها، بالإضافة إلى أكثر من 24 ألف رأس من العجول الحية، وذلك بهدف تعزيز المعروض وضمان تلبية الطلب المتوقع خلال فترة العيد.

وبحسب تقديرات الوزارة، فإنّ عدد الأضاحي المتوقع ذبحها خلال أيام عيد الأضحى المبارك سيتراوح ما بين 120-150 ألف رأس تقريبا، الأمر الذي يعكس وفرة المعروض واستقرار التزويد للأسواق المحلية.

وأكدت الوزارة أن إجراءات الاستيراد التي تم اتخاذها بشكل مبكّر تسهم في منع حدوث أي نقص في اللحوم والمحافظة على توازن السوق، مشيرة إلى أن كلف الاستيراد تخضع لعدة عوامل، من أبرزها بلد المنشأ ورسوم الشحن والنقل والتأمين وما يرتبط بها من تكاليف لوجستية.

وفيما يتعلق بالأسعار، بينت الوزارة أن الارتفاع المسجل على أسعار الخراف المستوردة يعد جزءا من الارتفاع العالمي الناتج عن زيادة الطلب والمنافسة في الأسواق الدولية، مؤكدة أن أسعار الأضاحي تعتمد على عدة محددات تشمل نوع الأضحية وعمرها ووزنها وبلد المنشأ.

وأشارت الوزارة إلى أن أسعار الخراف تتراوح ما بين 5-6.25 دينار للكيلوغرام القائم الوزن، حيث ينخفض سعر الكيلو كلما ارتفع وزن الأضحية. كما أوضحت أن أسعار الخراف الرومانية تأثرت بارتفاع الأسعار في بلد المنشأ وزيادة الطلب والمنافسة عليها، إذ تتراوح أسعارها بين 5 دنانير للأوزان الثقيلة و6.25 دينار للأوزان الخفيفة.

وشددت وزارة الزراعة على استمرار جهودها الرقابية والتنظيمية لضمان وفرة الأضاحي وسلامتها، داعية المواطنين إلى شراء الأضاحي من المواقع المعتمدة والمرخصة، والتأكد من الأوزان والأسعار قبل الشراء، حفاظا على حقوق المستهلك وضمانا لجودة وسلامة الأضاحي.

وأكدت الوزارة التزامها بمواصلة التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لمتابعة أوضاع السوق المحلية خلال موسم العيد، بما يضمن استقرار التزويد والأسعار وخدمة المواطنين على أفضل وجه.