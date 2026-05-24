كلية علوم الطيران في (عمان العربية) تقوم بزيارة إلى مدارس الكلية العلمية الإسلامية

خبرني - ضمن جهود جامعة عمان العربية في تعزيز حضورها الأكاديمي والتعريف بتخصصاتها النوعية، نظّمت كلية علوم الطيران زيارة إلى مدارس الكلية العلمية الإسلامية، نظمها كلٌّ من: الدكتور لافي الشمايلة عضو هيئة التدريس في الكلية، والمهندس محمد أبو خضير من أكاديمية الشرق الاوسط، بهدف التعريف ببرامج الكلية الأكاديمية وإبراز الفرص المستقبلية في قطاع الطيران.

وتضمّنت الزيارة عرضًا تعريفيًا حول تخصصات الكلية، والتي تشمل صيانة الطائرات، وإدارة الطيران، وعلوم إلكترونيات الطيران، مع تسليط الضوء على المسارات المهنية المتاحة لخريجي هذه التخصصات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، كما استعرض الوفد البنية التعليمية والتدريبية المتطورة في الكلية، بما في ذلك المختبرات المتخصصة وبرامج التدريب العملي، إضافة إلى الشراكات الأكاديمية والمهنية التي تدعم تأهيل الطلبة وفق أحدث المعايير العالمية.

وأكد الوفد خلال اللقاء حرص جامعة عمان العربية على توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات التعليمية، وتعزيز وعي الطلبة بالتخصصات المرتبطة بسوق العمل، لاسيما في قطاع الطيران الذي يشهد تطورًا متسارعًا وطلبًا متزايدًا على الكفاءات المؤهلة، وقد لاقت الزيارة تفاعلًا إيجابيًا من الطلبة والهيئة التدريسية، الذين أشادوا بجهود الكلية في إعداد كوادر قادرة على المنافسة والتميز في هذا المجال الحيوي.