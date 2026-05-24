كلية الأعمال في عمان العربية تشارك في ورشة عمل إلكترونية دولية بالتعاون مع جامعة ماليزيا ترنجانو

خبرني - انسجاماً مع توجهات جامعة عمان العربية نحو تعزيز الشراكات الدولية والانفتاح الأكاديمي وتوفير فرص تعليمية نوعية لطلبتها، شاركت الدكتورة ساجدة المعابرة عضو هيئة التدريس في كلية الأعمال، وطلبة من قسم إدارة الأعمال في ورشة عمل إلكترونية دولية بعنوان: "Strategies in Action: The Industry Perspectives"، وذلك بتنظيم من جامعة ماليزيا ترنجانو (Universiti Malaysia Terengganu) عبر منصة Webex Meetings، بمشاركة أكاديميين وطلبة وخبراء من مؤسسات تعليمية وقطاعات صناعية وشركات دولية متنوعة.

وجاءت هذه المشاركة لإتاحة الفرصة أمام الطلبة للاطلاع المباشر على أحدث الممارسات والخبرات الصناعية والتطبيقية على المستوى الدولي، كما هدفت إلى تمكين الطلبة من التعرف على تجارب الشركات العالمية الرائدة، وفهم آليات عملها واستراتيجياتها في إدارة الأعمال والتعامل مع التحولات المتسارعة في بيئات السوق العالمية، لا سيما في ظل التطور التكنولوجي والرقمي المتسارع، وتسهم هذه المشاركات في بناء جسر فعّال بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، من خلال إكساب الطلبة مهارات تحليلية وتفكير نقدي وقدرة على اتخاذ القرار، إلى جانب تنمية مهاراتهم المهنية والشخصية مثل العمل الجماعي، والتواصل الفعّال، والابتكار، كما تعزز من جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، بما ينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة ورؤية المؤسسات الأكاديمية في إعداد خريجين قادرين على المنافسة والتميّز في مختلف القطاعات.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص كلية الأعمال في جامعة عمان العربية على تعزيز حضورها الأكاديمي محلياً وإقليمياً ودولياً، وتوفير بيئة تعليمية داعمة للتميز والإبداع وبناء شراكات أكاديمية ومهنية تسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة والتميز.