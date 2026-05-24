كلية الأعمال في عمان العربية تستضيف مها البهو لتعزيز وعي الطلبة بالتكنولوجيا المالية

خبرني - في إطار سعي جامعة عمان العربية إلى تعزيز التكامل بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، وربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل، استضافت كلية الأعمال في الجامعة السيدة مها البهو الرئيس التنفيذي لـ جوباك (الشركة المملوكة لـ البنك المركزي الأردني وجميع البنوك العاملة في المملكة)، وذلك بإشراف الدكتور رعد الصمادي رئيس قسم التمويل، والدكتورة نبال المعايطة عضو هيئة التدريس في الكلية.

وخلال اللقاء استعرضت البهو أبرز التطورات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech)، مسلطةً الضوء على المهارات الرقمية والمهنية التي أصبحت من المتطلبات الأساسية في سوق العمل الحديث، ومؤكدةً على أهمية إعداد كفاءات قادرة على مواكبة التحول الرقمي والتكيف مع المتغيرات المتسارعة في القطاع المالي، كما أثرت اللقاء بمشاركة الطلبة مجموعة من قصص النجاح والتحديات الواقعية المستمدة من خبرتها العملية، الأمر الذي منح الطلبة فهماً أعمق للتطبيقات العملية في مجال التكنولوجيا المالية، وأسهم في توسيع مداركهم المهنية تجاه الفرص والتحديات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، وشهد اللقاء تفاعلاً مميزاً من الطلبة عبر النقاشات والمداخلات والأسئلة الحوارية التي عكست اهتمامهم المتزايد بالتكنولوجيا المالية وحرصهم على تطوير مهاراتهم المهنية والرقمية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المستقبلية.

وفي ختام اللقاء أعربت الدكتورة عهود الخصاونة عميد كلية الأعمال في جامعة عمان العربية عن شكرها وتقديرها للسيدة مها البهو على مشاركتها القيّمة، مؤكدةً على أن تنظيم مثل هذه اللقاءات النوعية يُسهم في توسيع آفاق الطلبة وصقل مهاراتهم، ورفع جاهزيتهم المهنية من خلال الاطلاع المباشر على تجارب وخبرات القيادات المتخصصة في القطاعات الحيوية والحديثة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص كلية الأعمال في جامعة عمان العربية على تعزيز شراكاتها مع المؤسسات الرائدة والخبرات المهنية المتخصصة، مما يدعم تطوير مهارات الطلبة، ويمكّنهم من مواكبة التحولات المتسارعة في بيئة الأعمال المعاصرة، ولا سيما في مجالات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي.