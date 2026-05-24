تربوية عمان العربية ترسخ التواصل مع خريجيها عبر زيارة ميدانية لكلية الحسين الثانوية

خبرني - انسجامًا مع رؤية جامعة عمان العربية في تعزيز التواصل مع خريجيها ومد جسور الشراكة مع المؤسسات التربوية الوطنية، نظمت كلية العلوم التربوية والنفسية زيارة ميدانية إلى كلية الحسين الثانوية للبنين، حيث كان في استقبال الوفد مدير المدرسة وخريج الجامعة الأستاذ سليمان الحويان.

وضمّ وفد الكلية كلًّا من: الدكتورة نسيبة الموسى نائب عميد الكلية، والأستاذ الدكتور رامي الشقران رئيس قسم الإدارة والمناهج وطرق التدريس، والأستاذ الدكتورة سهيلة بنات عضو هيئة التدريس في الكلية، وذلك في إطار حرص الكلية على متابعة قصص النجاح المهنية لخريجيها وتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية والتربوية، وخلال الزيارة اطّلع الوفد على البيئة التعليمية والتربوية المتميزة التي تحتضنها كلية الحسين الثانوية للبنين، والتي تُعد من أعرق المؤسسات التعليمية في الأردن وأكثرها إسهامًا في مسيرة التعليم الوطني، إذ تأسست عام 1920، وأسهمت عبر تاريخها الممتد لأكثر من قرن في تخريج نخبة من القيادات الوطنية والشخصيات البارزة في المجالات الأكاديمية والسياسية والإدارية والعلمية، وأكد الوفد أهمية توطيد الشراكة مع خريجي الجامعة العاملين في القطاع التربوي، لما لذلك من أثر في تعزيز تبادل الخبرات وربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيقات العملية في الميدان، مما يسهم في دعم طلبة الدراسات العليا ورفع مستوى جاهزيتهم المهنية لمتطلبات سوق العمل.

من جانبه أعرب الأستاذ الحويان عن اعتزازه بهذه الزيارة، مثمنًا اهتمام جامعة عمان العربية المستمر بخريجيها وحرصها على تعزيز التواصل معهم، ومؤكدًا أهمية هذه المبادرات في ترسيخ التعاون بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المحلي بما يخدم العملية التعليمية والتنموية، كما جرى خلال اللقاء بحث إمكانية تنظيم زيارة مستقبلية لطلبة كلية الحسين الثانوية للبنين إلى جامعة عمان العربية، بهدف التعريف ببرامج الجامعة وتخصصاتها الأكاديمية، إضافة إلى بحث آليات الاستفادة من خبرات خريجي الجامعة العملية من خلال مشاركتهم في لقاءات وندوات علمية مع طلبة الدراسات العليا.

وتأتي هذه الزيارة ضمن توجهات جامعة عمان العربية الهادفة إلى ترسيخ نهج التواصل المستدام مع خريجيها، وتعزيز جسور التعاون معهم باعتبارهم امتدادًا حيويًا للجامعة في الميدان التربوي والمهني، كما تسعى الجامعة من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز الشراكات مع المؤسسات التعليمية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بما يسهم في تطوير البرامج الأكاديمية ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل.