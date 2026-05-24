كلية الشريعة في عمان العربية وبنك صفوة الإسلامي يبحثان آفاق التعاون لدعم الطلبة وتعزيز الشراكة المجتمعية

خبرني - في إطار سعي كلية الشريعة في جامعة عمان العربية إلى تعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع المصرفي، وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم العملية التعليمية والمجتمع المحلي، قامت الدكتورة كفاح الصوري عميد كلية الشريعة، يرافقها الدكتور بلال أبو قدوم عضو هيئة التدريس في الكلية، بزيارة إلى بنك صفوة الإسلامي/فرع العبدلي، حيث التقيا إدارة البنك لبحث سبل التعاون المشترك في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء مناقشة آليات دعم الطلبة الذين يواجهون تحديات مالية قد تعيق استكمال مسيرتهم الأكاديمية، حيث أكد الجانبان أهمية تعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع المصرفي في إطار المسؤولية المجتمعية، مما يسهم في تمكين الطلبة ودعم استمراريتهم في التعليم، كما جرى بحث عدد من مجالات التعاون الأكاديمي، من بينها تنفيذ بحوث تطبيقية في المعاملات المالية بالتنسيق مع كلية الشريعة، وتنظيم ورش تدريبية متخصصة في مجالات الرقابة المالية، إضافة إلى دعم الأنشطة والفعاليات العلمية التي تنفذها الكلية.

ومن جانبه أعرب الأستاذ منير فرعونية الرئيس التنفيذي للامتثال الشرعي في بنك صفوة الإسلامي، عن اعتزاز البنك بدوره في خدمة المجتمع المحلي، مؤكداً حرصه على دعم المبادرات التعليمية ومساندة الطلبة المحتاجين، ودراسة الحالات المستحقة بما ينسجم مع نهج البنك في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي ودعم تمكين الشباب علمياً وأكاديمياً.