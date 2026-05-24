الاحد: 24 أيار 2026
  • 24 أيار 2026
  • 13:21
الجيش الروسي يؤكد استهداف أوكرانيا بصاروخ مزوّد بقدرات نووية

خبرني - أكدت وزارة الدفاع الروسية الأحد استخدام صواريخ "أوريشنيك" المتوسطة المدى وذات القدرات النووية لاستهداف أوكرانيا ليل السبت الأحد، مشددة على أن الهجوم اقتصر على أهداف عسكرية.

وقالت الوزارة في بيان: "ردا على الهجمات الأوكرانية الإرهابية على بنى تحتية مدنية داخل الأراضي الروسية، وجهت القوات المسلحة لروسيا الاتحادية ضربة واسعة باستخدام صواريخ ’أوريشنيك’ البالستية، وصواريخ ’إسكندر’ البالستية الجوية، وصواريخ ’كينجال’ فرط الصوتية والبالستية الجوية، وصواريخ كروز من طراز ’تسيركون’"، إضافة إلى مسيّرات.

وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت في وقت سابق أن الهجوم الروسي الواسع فجر الأحد أسفر عن مقتل 4 أشخاص.

عشرات القتلى والجرحى في تفجير استهدف قطارا في جنوب غرب باكستان
  • 2026-05-24 13:05
  • 2026-05-24 12:53
  • 2026-05-24 12:27
  • 2026-05-24 10:35
  • 2026-05-24 09:29
  • 2026-05-24 09:28