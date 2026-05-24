الفاو والجامعة الآلمانية الآردنية  تبحثان تعزيز دمج مفاهيم التغير المناخي والاستدامة في التعليم الزراعي في المناهج الأكاديمية

خبرني - بحثت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) مع الجامعة الألمانية الأردنية سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات تطوير المناهج الأكاديمية، ودمج مفاهيم التكيف مع التغير المناخي والاستدامة ضمن البرامج التعليمية، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على مواجهة التحديات البيئية المستقبلية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علاء الحلحولي وفدًا من منظمة الفاو، بحضور عميد كلية هندسة النظم المستدامة الأستاذ الدكتور أيمن الشرع، وعميد البحث العلمي الأستاذ الدكتور أسامة سعادة.

وضم وفد المنظمة الدكتورة سامية عكروش، مختصة السياسات والتعليم في الفاو، والدكتور أحمد السلايمة، أخصائي التغير المناخي ومستشار المنظمة، والدكتور لؤي جريسات، مستشار تطوير المناهج الدراسية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن إطار مشروع “بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة (BRCCJ)” الذي تنفذه منظمة الفاو بدعم من صندوق المناخ الأخضر، وبالشراكة مع الحكومة الأردنية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويستهدف محافظات حوض البحر الميت مأدبا والكرك والطفيلة ومعان.

ويهدف المشروع إلى تعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي عبر تحسين كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي، من خلال تطوير أنظمة مائية أكثر قدرة على التكيف، وتحسين سبل العيش والأمن الغذائي، إضافة إلى تعزيز دمج مفاهيم التكيف المناخي ضمن السياسات والمؤسسات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان نتائج تحليل المناهج الهندسية في الجامعة، والتي أظهرت تميزًا في تضمين مفاهيم الاستدامة والهندسة البيئية، إلى جانب توفر محتوى أكاديمي متقدم في مجالات المياه والطاقة. كما جرى بحث فرص تطوير هذه المناهج بما يعزز جاهزية الطلبة والخريجين للتعامل مع التحديات المناخية ومتطلبات التنمية المستدامة.

وأكد الأستاذ الدكتور علاء الحلحولي أن الجامعة الألمانية الأردنية تواصل جهودها في تعزيز مفاهيم الاستدامة والعمل المناخي ضمن منظومتها الأكاديمية والبحثية، انطلاقًا من التزامها بدعم الابتكار والتعليم التطبيقي المرتبط بالتحديات البيئية والتنموية المعاصرة.

وأشار إلى أن التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) يشكل خطوة مهمة نحو تطوير بيئة تعليمية أكثر ارتباطًا بقضايا التغير المناخي، وبما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات والمعرفة اللازمة لدعم مسارات التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على التكيف مع التحديات المناخية المستقبلية.

