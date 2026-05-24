عشرات القتلى والجرحى في تفجير استهدف قطارا في جنوب غرب باكستان

خبرني - أسفر تفجير استهدف قطارا يقلّ عسكريين عن مقتل 24 شخصا على الأقل الأحد في ولاية بلوشستان بجنوب غرب باكستان، وفق ما أفاد مسؤول رفيع المستوى.

وأوضح المسؤول أن الهجوم الذي وقع في كويتا، عاصمة الولاية، أسفر أيضا عن إصابة أكثر من 50 شخصا بينهم جنود في الجيش الباكستاني.

وأظهرت صور انتشرت من مكان التفجير عربة قطار محطمة على جانبها، بينما كان أناس يبحثون بين الحطام عن ناجين.

وشوهد أشخاص يحملون ضحايا غارقين في الدماء على نقالات بعيدا من العربة المنحرفة عن مسارها، بينما كانت قوات الأمن المسلحة تحرس المكان.

وأوضح المسؤول أن القطار الذي كان يقلّ عسكريين وعائلاتهم كان متجها من كويتا إلى بيشاور في شمال غرب باكستان.

وأضاف المسؤول أن القطار كان يعبر إشارة مرور في تشامان باتاك بمدينة كويتا "عندما اصطدمت سيارة مفخخة بإحدى العربات، ما أدى إلى انفجار هائل".

وتسبّب الانفجار في تحطيم النوافذ وتدمير سيارات مجاورة.

وأفاد مسؤول آخر بأن أفراد الجيش كانوا في طريقهم للاحتفال بعيد الأضحى.

- "الفرار بحثا عن مخبأ" -

وقال محمد رحيم الذي كان بالقرب من موقع الهجوم إنه كان نائما عندما هزّ الانفجار المنطقة.

وأضاف "قفزت أنا وعائلتي من أسرّتنا عندما سمعنا دويا هائلا"، و"سمعتُ صراخا وبكاء لنساء وأطفال في المبنى، بمن فيهم عائلتي".

وقال شاهد عيان آخر يدعى عبد الباسط إنه كان يقف في طابور لشراء طعام الفطور عندما سمع الانفجار.

وأضاف "بدأ الناس بالفرار بحثا عن مخبأ".

وقال مجيب أحمد إن سيارته تضررت بسبب الانفجار، مضيفا "عندما سمعتُ دوي الانفجار، اعتقدتُ أن ما حدث لا بد من أنه هجوم".

وتابع "خرجتُ من المبنى فرأيت الدمار، وكانت سيارتي محطمة تماما".

وصرح مسؤول في الشرطة بأن زنة العبوة الناسفة المستخدمة في الهجوم بلغت حوالى 35 كيلوغراما.

وأشار إلى أن الشرطة والأجهزة الأمنية تجري تحقيقا في الهجوم.