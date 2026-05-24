زين تدعو الأردنيين لاحتفالها الأضخم بالاستقلال والاحتفاء بالتأهّل التاريخي للمنتخب الوطني لكرة القدم

خبرني - دَعَت شركة زين الأردنيين وعائلاتهم للمشاركة في الاحتفال الوطني الضخم الذي تُقيمه بمناسبة عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية الـ80، والذي سيقام غداً الإثنين الموافق 25 آيار في حدائق الملك عبدالله الثاني بمنطقة المقابلين في العاصمة عمان ابتداءً من الساعة الرابعة عصراً، ضمن أجواء وطنية تعبّر عن الفخر والانتماء والاعتزاز بهذه المناسبة الغالية على قلوب الأردنيين جميعاً.

وتحمل احتفالات زين لهذا العام طابعاً استثنائياً يتزامن مع حالة الفخر والحماس التي يعيشها الأردنيون كباراً وصغاراً دعماً لمنتخب النشامى في رحلته نحو العالمية بعد التأهل التاريخي المستحق، حيث أعدّت زين -راعي الاتصالات الحصري للمنتخب الوطني لكرة القدم- أجواءً خاصة تعبّر عن الالتفاف الشعبي حول "النشامى" في رحلتهم التاريخية المقبلة، من خلال رسائل وطنية وحضور بصري مميَّز، إلى جانب توزيع جوائز خاصة على الحضور مستوحاة من أجواء الحدث العالمي المرتقب.

وتنطلق فعاليات الاحتفال الذي سيقدّمه الإعلامي محمد الوكيل والإعلامية رزان سلامة، بعرض لموسيقات القوات المسلحة الأردنية، ويشتمل على عروض جويّة بمشاركة سلاح الجو الملكي الأردني وفريق القفز الحر – العمليات الخاصة، وسيتم إطلاق عدد ضخم من البالونات بألوان العلم الأردني في سماء العاصمة عمّان، في مشهد يجسّد الفخر والاعتزاز براية الوطن.

كما سيشهد الحفل فقرات فنية وتراثية يحييها نخبة من الفنانين الأردنيين، من بينهم سعد أبو تايه، ويزن الروسان، وحمدي المناصير، وحسام ووسام اللوزي، إلى جانب مشاركة فرقة معان للفلكلور الشعبي، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات التفاعلية والجوائز المميزة للحضور، وصولاً إلى ختام الاحتفال بعرضِ ضخم للألعاب النارية التي ستضيء سماء العاصمة عمّان احتفاءً بهذه المناسبة العزيزة.

وكانت شركة زين قد أطلقت فعالياتها الاحتفالية بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين يوم الجمعة بفعالية أمام مبنى الشركة بحضور نجوم المنتخب الوطني لكرة القدم، حيث تأتي احتفالات الاستقلال هذا العام بالتزامن مع التأهل التاريخي لمنتخب النشامى، وتحرص زين على مشاركة الأردنيين اللحظات المميزة والأيام الوطنية، فيما اختتمت الفعالية بمسيرة ضخمة للدراجات النارية التي انطلقت من مبنى الشركة مروراً بعدد من شوارع العاصمة عمان وصولاُ إلى صرح الشهيد.