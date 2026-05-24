مصدر إيراني: طهران لم توافق على تسليم مخزونها من اليورانيوم

خبرني - قال مصدر إيراني كبير الأحد إنّ طهران لم توافق على تسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وأضاف أن الملف النووي الإيراني ليس جزءا من الاتفاق المبدئي مع الولايات المتحدة.

وقال المصدر لـ"رويترز" إنه "سيجري تناول الملف النووي في مفاوضات التوصل إلى اتفاق نهائي، وبذلك فهو ليس جزءا من الاتفاق الذي يجري العمل عليه حاليا. لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأن شحن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج البلاد".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين أميركيين بأنّ إيران وافقت، ضمن الاتفاق الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على التخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، في حين أرجئ حسم تفاصيل وآلية التخلي عن هذا المخزون إلى جولات محادثات مقبلة.

