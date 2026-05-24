كيف تغير من أسلوب حياتك؟... يوم رياضي في

خبرني - نظّمت كلية العلوم الطبية المساندة في جامعة الشرق الأوسط، بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة، فعاليات اليوم الرياضي الجامعي، بمشاركة واسعة من الطلبة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.

تضمن اليوم الرياضي حزمة متنوعة من الفعاليات، والمسابقات الرياضية والترفيهية، شملت منافسات كرة القدم، وكرة السلة، وكرة الطائرة، والتنس، والمصارعة الرومانية، إلى جانب فعالية ركوب الدراجات الهوائية وبطولات جماعية هدفت إلى تحفيز الطلبة على تبني الرياضة بوصفها جزءًا أساسيًا من أسلوب الحياة اليومي.

واختُتمت الفعاليات بتكريم الفرق الفائزة، والمشاركين، والداعمين، وسط حضور وتفاعل لافت.