"الشرق الأوسط" تطلق حملة توعوية لتعزيز الوقاية والكشف المبكر عن سرطان القولون

خبرني - نظّمت كلية الصيدلة في جامعة الشرق الأوسط، من خلال الفريق الطلابي "سواعد الصيدلة"، وبالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان، حملة توعوية موسعة حول سرطان القولون، هدفت إلى تعزيز الوعي الصحي بأهمية الكشف المبكر والوقاية من المرض.
ركزت الحملة التي رعتها رئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة سلام المحادين، على التعريف بالأعراض المرتبطة بسرطان القولون، والفحوصات الطبية اللازمة للكشف المبكر عنه، إلى جانب تسليط الضوء على الممارسات الوقائية والأنماط الغذائية التي تسهم في دعم صحة وسلامة القولون، ضمن نهج توعوي يستند إلى التثقيف الصحي المبني على المعرفة العلمية.
وشهدت الفعالية تفاعلًا لافتًا من الطلبة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، حيث جرى تقديم مواد توعوية وإرشادية أعدها الطلبة بإشراف أكاديمي، إضافة إلى توزيع نشرات تثقيفية تناولت أهمية التشخيص المبكر ودوره المحوري في رفع نسب الشفاء وتقليل المضاعفات الصحية.

