"الشرق الأوسط" تُبرم شراكة تدريبية مع الإعلامية آلاء بشناق لتمكين الطاقات الشبابية

خبرني - وقّعت جامعة الشرق الأوسط ممثلة بمركز الابتكار والتطوير المهني، اتفاقية تعاون مع الإعلامية آلاء بشناق.

الاتفاقية تهدف إلى توسيع مسارات التدريب النوعي وبناء المهارات المهنية والشخصية للطلبة، بما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل ويرتقي بكفاءاتهم المعرفية والتطبيقية، لمواكبة مهارات العصر.

وفي هذا الصدد، قال مدير المركز الأستاذ الدكتور أنيس المنصور إن الاتفاقية تُجسد توجه الجامعة نحو بناء بيئة محفزة للإبداع، والقيادة، والتفكير الخلّاق.

بدورها، أشارت الإعلامية بشناق إلى أهمية الاستثمار في الطاقات الشبابية عبر برامج تواكب التحولات المهنية ومتطلبات المستقبل.