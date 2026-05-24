اليابان تدعم خدمات استدامة المياه للاجئين السوريين بالزعتري بقيمة 250 ألف دولار

خبرني - قدّمت حكومة اليابان مساهمة مالية بقيمة 250 ألف دولار أميركي لدعم جهود منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" الرامية إلى استدامة خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة للاجئين السوريين في الأردن.

ويهدف المشروع، الممتد بين عامي 2026 و2027، إلى ضمان استمرار حصول الأسر اللاجئة في مخيم الزعتري على المياه الصالحة لتلبية احتياجاتها الأساسية، في ظل تزايد الطلب الموسمي واستمرار حركة السكان.

وبحسب بيان لمنظمة اليونيسيف، الأحد، يتضمن المشروع تنفيذ برنامج تدريب مهني وتقني يستهدف 50 لاجئاً سورياً في مجالات السباكة والصحة البيئية، بهدف تعزيز صمود المجتمع وتمكين المشاركين من اكتساب مهارات عملية تدعم فرص سبل العيش مستقبلاً، بما في ذلك عند العودة إلى سوريا.

وقال ممثل اليونيسف في الأردن مارك روبين إن الوصول إلى المياه الصالحة وخدمات الصرف الصحي الآمنة أمر أساسي لحماية صحة الأطفال والأسر ورفاههم، معرباً عن تقدير المنظمة لشراكة اليابان ودعمها المستمر للأطفال والمجتمعات الأكثر هشاشة في المملكة.

من جانبه، أكد السفير الياباني في الأردن أساري هيدكي أن اليابان تدرك الدور المحوري للأردن في تعزيز الاستقرار الإقليمي، وتواصل دعم جهوده في استضافة نحو 400 ألف لاجئ سوري.

وأضاف، إن المساهمة تهدف إلى ضمان استمرار حصول اللاجئين في المخيم على الخدمات والمساعدات المنقذة للحياة بما يحفظ صحتهم وكرامتهم.

وتعد اليابان شريكاً طويل الأمد لليونيسف على المستويين العالمي والوطني، حيث تسهم هذه المساهمة في تغطية الاحتياجات المالية الأساسية لضمان استمرار توفير المياه والخدمات لنحو 49 ألف لاجئ يقيمون في مخيم الزعتري.

وتواصل اليونيسف العمل مع الحكومة الأردنية وشركائها لضمان وصول مستدام وعادل إلى الخدمات الأساسية للاجئين والمجتمعات المضيفة الأكثر هشاشة في مختلف مناطق المملكة.