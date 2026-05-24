مانشستر يونايتد ثاني أغلى نادٍ في العالم بقيمة 6.5 مليار دولار

خبرني - ذكرت تقارير إعلامية أن نادي مانشستر يونايتد واصل تعزيز مكانته كأحد أكبر الكيانات الاقتصادية في كرة القدم العالمية، بعدما احتل المركز الثاني في قائمة الأندية الأعلى قيمة سوقية في العالم بنحو 6.5 مليار دولار، وفق أحدث التقييمات المالية المرتبطة بسوق كرة القدم.

أوضحت تقارير أنه رغم التراجع الرياضي في بعض المواسم وغياب الفريق عن دوري أبطال أوروبا في فترات متقطعة، إلا أن النادي الإنجليزي حافظ على قوته المالية بشكل لافت، مستفيداً من منظومة تجارية ضخمة تشمل حقوق البث والرعايات والعقود التسويقية، إضافة إلى قاعدة جماهيرية عالمية تُعد من الأكبر في كرة القدم.

وبحسب البيانات المالية، حقق مانشستر يونايتد إيرادات سنوية تُقدَّر بنحو 834 مليون دولار، ما يعكس استمراره ضمن نخبة الأندية الأكثر تحقيقاً للعوائد في العالم، ويؤكد مكانته كعلامة تجارية رياضية تتجاوز حدود النتائج داخل الملعب.

وعلى الرغم من هذا التفوق المالي، لا يزال النادي يحتل المركز الثاني عالمياً من حيث القيمة السوقية، خلف نادي ريال مدريد الإسباني الذي يتصدر القائمة بقيمة تُقدّر بنحو 6.6 مليار دولار، في فارق محدود يعكس شدة المنافسة بين اثنين من أكبر الأندية في تاريخ كرة القدم.

ويعتمد ريال مدريد في صدارته على مزيج من النجاح الرياضي المستمر، خاصة على الصعيد الأوروبي، إلى جانب قوة العلامة التجارية العالمية، بينما يستند مانشستر يونايتد بشكل أساسي إلى قوته التسويقية وانتشاره الجماهيري الواسع وشبكة شراكاته التجارية حول العالم.

ويؤكد هذا التصنيف استمرار هيمنة الأندية الأوروبية الكبرى على قمة الاقتصاد الكروي العالمي، حيث لم تعد القيمة السوقية مرتبطة فقط بالإنجازات الرياضية، بل أصبحت انعكاساً مباشراً لقوة العلامة التجارية، وحجم العوائد التجارية، وانتشار النادي عالمياً في الأسواق المختلفة.