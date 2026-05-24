ملك المغرب يصدر عفواً عن المشجعين السنغاليين بمناسبة عيد الأضحى

خبرني - أصدر الملك محمد السادس عفواً على المشجعين السنغاليين المعتقلين في المغرب منذ يناير (كانون الثاني)، لإدانتهم بسبب أعمال شغب وقعت خلال نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في الرباط، وفق ما أعلن السبت بيان للديوان الملكي.

قال البيان إن العاهل المغربي تفضل بالإنعام بعفوه المولوي الكريم لاعتبارات إنسانية، على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة، خلال منافسات كأس أمم أفريقيا، بمناسبة عيد الأَضحى الذي يحتفل به المغرب الأربعاء.

ويشمل هذا العفو 15 مشجعاً سنغالياً أدينوا بأحكام تراوحت بين ستة أشهر وعام سجناً نافذاً، تم تأكيدها في الاستئناف، فيما أفرج عن ثلاثة آخرين منتصف أبريل (نيسان) بعد أن قضوا عقوبة بالسجن ثلاثة أشهر في هذه القضية.

وأُدينوا المشجعون بتهم تتعلق بـ"الشغب"، تشمل أعمال عنف ضد قوات الأمن، وتخريب تجهيزات رياضية، واقتحام أرضية الملعب، ورشق المقذوفات.

وأضاف بيان الديوان الملكي أن هذه الخطوة تعكس عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع على الدوام المملكة المغربية وجمهورية السنغال، والقيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة.

وتعود أحداث القضية إلى نهائي 18 يناير (كانون الثاني) في الرباط، ومنح الحكم ركلة جزاء للمغرب في الدقائق الأخيرة من المباراة، بعد أن كان قد ألغى هدفا للسنغال قبل ذلك بدقائق.

وأثار القرار غضب عدد من اللاعبين السنغاليين الذين غادروا أرضية الملعب، ما أدى إلى حالة من الفوضى في المباراة.

كما حاول بعض المشجعين السنغاليين اقتحام أرضية الملعب وقاموا برشق المقذوفات باتجاهه.

وفي وقت لاحق عاد اللاعبون السنغاليون إلى أرضية الملعب، قبل أن يهدر اللاعب المغربي إبراهيم دياس ركلة الجزاء، ليتمكن المنتخب السنغالي من حسم اللقاء بهدف من دون رد سجله باب غي في الوقت الإضافي.

وفي تطور لاحق، وبعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في 17 مارس (آذار) منح المغرب لقب كأس الأمم الأفريقية 2025 بشكل إداري، لجأ الاتحاد السنغالي إلى محكمة التحكيم الرياضية "كاس" للطعن في القرار.