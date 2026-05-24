الذهبية لنور الشخانبة في بطولة أبطال أبو عليا للتايكواندو

خبرني - تألقت اللاعبة نور الشخانبة في بطولة أكاديمية أبطال أبو عليا للتايكواندو، التي أُقيمت يوم الجمعة الموافق 22/5/2026، بمشاركة واسعة ضمّت 44 ناديًا وأكثر من 500 لاعب ولاعبة من مختلف محافظات المملكة الأردنية الهاشمية

وتمكنت البطلة نور الشخانبة من خطف الأنظار بعد أداء قوي ومتميز ضمن منافسات وزن 35 كغم، حيث أظهرت مهارة عالية وروحًا قتالية رائعة أهلتها لاعتلاء منصة التتويج وحصد الميدالية الذهبية بكل جدارة واستحقاق

ويُعد هذا الإنجاز إضافة جديدة لمسيرة البطلة الواعدة نور ، في ظل الدعم المتواصل من الجهاز التدريبي والجهود الكبيرة التي يبذلها الكابتن يزن الصادق و الكابتن إبراهيم الزعبي في تطوير اللاعبين وصناعة الأبطال.

ألف مبارك للبطلة نور الشخانبة، مع تمنياتنا لها بمزيد من التألق والنجاحات في البطولات القادمة