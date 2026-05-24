مستوطنون يحطمون مركبتين وصرح شهيد في نابلس والخليل

خبرني - حطّم مستوطنون، فجر الأحد، مركبتين في قرية مجدل بني فاضل جنوبي نابلس، وخربوا صرح الشهيد سليمان الهذالين، في مسافر يطا جنوبي الخليل.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن عددا من المستوطنين هاجموا منطقة الجبيل في قرية مجدل بني فاضل، وأقدموا على تحطيم مركبتين وإعطاب إطاراتهما.

كما قالت مصادر أخرى، إن المستوطنين للمرة الخامسة قاموا بتخريب وتحطيم صرح الشهيد سليمان الهذالين المقام في خربة أم الخير بمسافر يطا، والأشجار المزروعة في محيطه.

وكانت قوات الاحتلال قد دهست الهذالين الذي يعدّ رمزا للصمود والتحدي في مسافر يطا، قبل نحو 5 سنوات عند مدخل الخربة، ما أدى لاستشهاده حينها.