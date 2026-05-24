اردنيون عاشقون للنشامى يأملون بتساهل الحكومة والشركات معهم .. والسبب !؟

  • 24 أيار 2026
  • 10:29
خبرني - يأمل موظفون اردنيون عشاق لكرة القدم من الحكومة وشركات القطاع  الخاص بالتساهل معهم بالتعطيل في ايام مباريات منتخب النشامى ضمن مونديال كاس العالم وفق ما رصد خبرني من منشورات عبر السوشال.

وبعد انتهاء عطلة العيد، يترقب الشارع الاردني انطلاق بطولة كأس العالم 2026، التي يشارك فيها المنتخب الوطني للمرة الاولى في تاريخه.

ويخوض المنتخب ٣ مباريات ضمن دور المجموعات امام النمسا خبرني والجزائر والارجنتين، ايام 17 و23 و28 حزيران المقبل، في مواجهات تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة .

المباراة الاولى تقام امام النمسا يوم الاربعاء عند الساعة السابعة صباحا بتوقيت الاردن، فيما تقام المباراة الثانية امام الجزائر يوم الثلاثاء خبرني عند الساعة السادسة صباحا، وتختتم المباريات بمواجهة الارجنتين يوم الاحد عند الساعة الخامسة فجرا بتوقيت الاردن.

