الاحد: 24 أيار 2026
الاستثمار : إصدار 313 بطاقة مستثمر و92 مشروعا بقيمة 106 ملايين دينار في الربع الأول

خبرني- أكد وزير الاستثمار طارق أبو غزالة استمرار المؤشرات الإيجابية في القطاع الاستثماري خلال الربع الأول من عام 2026، رغم التحديات والظروف الإقليمية

وأضاف أن نتائج الربع الأول من العام الحالي أظهرت استمرار هذا الأداء الإيجابي، حيث استفاد 92 مشروعا من الإعفاءات بحجم استثمار بلغ 106 ملايين دينار، فيما أصدرت وزارة الاستثمار 313 بطاقة مستثمر جديدة خلال الفترة ذاتها.

وأشار إلى أن هذه المؤشرات تعكس استمرار جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة، وجهود الحكومة في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الأردن كوجهة استثمارية قادرة على دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

