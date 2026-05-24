التربية ترد على السعودي: تأليف المناهج لا يُبنى على عدد الصفحات

خبرني - قال مصدر رفيع في وزارة التربية والتعليم إن التصريحات التي أدلى بها وزير التربية والتعليم الأسبق فايز السعودي حول وجود “حشو” في الكتب المدرسية وربط مكافآت مؤلفي المناهج بعدد الأوراق، لا تعكس حقيقة الآليات الناظمة لعملية تأليف الكتب المدرسية في الأردن.

وأكد المصدر أن عملية تأليف المناهج لا تُبنى مطلقًا على عدد صفحات الكتاب، وإنما تستند إلى وثائق المنهاج والإطار العام للمناهج والمعايير ومخرجات التعلم المعتمدة، ضمن نظام وتعليمات وإجراءات واضحة صادرة عن المركز الوطني لتطوير المناهج، والتي تحدد أسس التأليف والمراجعة والتقويم وآليات المكافآت بصورة مؤسسية وشفافة.

وأوضح أن الكتب المدرسية تخضع لسلسلة من المراجعات العلمية والتربوية والفنية واللغوية قبل اعتمادها، بما يضمن اتساق المحتوى مع الأهداف التعليمية وملاءمته للفئة العمرية المستهدفة.

وأشار المصدر إلى أن حجم الكتاب وعدد صفحاته يأتيان انعكاسًا لمتطلبات المنهاج وأهدافه التعليمية، وليس نتيجة حوافز مرتبطة بزيادة الصفحات أو “الحشو”، كما أُثير في التصريحات الأخيرة.

وشدد على أن أي نقاش يتعلق بجودة الكتب المدرسية أو حجمها يجب أن يستند إلى الأنظمة والتعليمات الرسمية والوثائق المرجعية المعتمدة، بعيدًا عن الانطباعات أو الاستنتاجات غير الموثقة.