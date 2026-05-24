جيه تي انترناشونال (الأردن) تحتفي بالعيد الثمانين لاستقلال المملكة

خبرني - احتفلت شركة جيه تي انترناشونال (الأردن) بالعيد الثمانين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك خلال فعالية أقامتها في مقرها الرئيسي في العاصمة عمّان، بمشاركة واسعة من موظفيها الذين اجتمعوا في أجواء اتسمت بالفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية.

وتزيّنت مرافق الشركة بالأعلام الأردنية، فيما ارتدى الموظفون الشماغ الأردني، وسط حضور لافت عكس أجواء احتفالية داخلية، تخللتها تفاعلات مباشرة بين الموظفين ومشاهد جماعية جسّدت روح المناسبة.

وقال مدير شؤون الشركات والاتصال، رائد الخرابشة، إن الاستقلال يمثل مناسبة وطنية جامعة، تتجدد فيها مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن وقيادته، وبما تحقق من إنجازات على امتداد مسيرة الاستقلال، مؤكداً مواصلة الشركة عملها في السوق الأردني ضمن رؤية ترتكز على الاستقرار والاستمرارية، وبما يعزز البيئة الاستثمارية في المملكة.

ويأتي هذا الاحتفال في إطار مشاركة جيه تي انترناشونال (الأردن) مختلف المؤسسات الوطنية إحياء هذه المناسبة، من خلال فعاليات داخلية تعكس حضورها في المجتمع وبيئة العمل.

وبهذه المناسبة، تتقدم الشركة، ممثلة بإدارتها وموظفيها، بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والشعب الأردني، بمناسبة عيد الاستقلال وعيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يديم على الأردن الأمن والاستقرار والازدهار، وكل عام والوطن بألف خير.