وفاة الحاجة سميرة ظريف الطويل

خبرني - بقلوب راضية بقضاء الله وقدره ، إنتقلت إلى رحمة الله ومغفرته إن شاء الله الحاجة سميرة ظريف الطويل "ام سمير"

صلاة الجنازة اليوم الأحد الموافق 24/5/2026 بعد صلاة الظهر من مسجد التابعين طريق الجسور العشرة الدفن في مقبرة سحاب .

بيت العزاء في جمعية عنابة الكائنة في حي نزال ولمدة يومين من الساعة ٥ مساء ولغاية الساعة ١٠ مساء .

رحمها الله تعالى وأسكنها فسيح جناته وجعل قبرها روضة من رياض الجنة ،اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس

انا لله وإنا إليه راجعون