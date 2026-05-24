ارتفاع حصيلة ضحايا إيبولا في الكونغو إلى 214

خبرني - أعلنت وزارة الإعلام في الكونغو أن عدد الوفيات المحتملة بفيروس إيبولا في البلاد تجاوز 200 شخص، في حين بلغ عدد الوفيات المؤكدة 10 حالات.

وجاء في بيان الوزارة عبر منصة إكس: "المؤشرات الوبائية الرئيسية... الوفيات المؤكدة: عشرة، الوفيات المحتملة (بسبب إيبولا): 204".

وبحسب الوزارة، تم تأكيد 91 حالة إصابة (84 حالة في مقاطعة إيتوري، وست حالات في كيفو الشمالية، وحالة واحدة في كيفو الجنوبية)، في حين يبلغ عدد حالات العدوى المفترضة 867 حالة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت سابقا أن تفشي إيبولا الناجم عن فيروس بونديبوغيو في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.

وينتقل فيروس إيبولا من الحيوانات البرية إلى البشر، ثم ينتشر بين الناس. وتشمل الأعراض الأولى للمرض الحمى، والتشنجات العضلية، والصداع، والتهاب الحلق، يليها خلل في وظائف الكلى والكبد، وفي بعض الحالات يحدث نزيف داخلي وخارجي.