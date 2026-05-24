زها الثقافي يؤكد دور المراكز الثقافية في بناء الإنسان الرقمي خلال ملتقى الابتكار

خبرني - شاركت المدير التنفيذي لمركز زها الثقافي، رانيه صبيح، في الجلسة الحوارية بعنوان «بناء الإنسان في عصر التحول الذكي»، ضمن فعاليات «ملتقى الابتكار في زمن التحديات»، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والتحول الرقمي، وذلك تحت رعاية الدكتور طلال أبوغزالة، وبتنظيم من الشبكة العربية للإبداع والابتكار، وبالتعاون مع مجموعة طلال أبوغزالة العالمية الرقمية، والهيئة العربية للبث الفضائي والرقمي، والمنتدى العربي للمدن الذكية.

وخلال الجلسة، استعرضت صبيح تجربة مركز زها الثقافي وبرامجه الهادفة إلى تنمية مهارات الأطفال واليافعين والشباب، وربطها بالتكنولوجيا الحديثة، إلى جانب إبراز دور المراكز الثقافية في بناء جيل واعٍ ومنتج، قادر على مواكبة التحولات الرقمية ومتطلبات المستقبل.

كما تناولت الجلسة دور منصات زها في تمكين الشباب من المبادرات الرقمية والمجتمعية، بما يعزز مشاركتهم الفاعلة في التنمية والابتكار.

وأكدت صبيح الدور المحوري الذي تؤديه المراكز الثقافية في تمكين الشباب، وتعزيز الوعي والإبداع، وربط الثقافة بمهارات المستقبل، بما يسهم في إعداد جيل قادر على التكيف مع متطلبات العصر الرقمي، مشددةً على أهمية إتاحة الأدوات والفرص للجيل الناشئ لبناء جيلٍ منتمٍ وفاعل في مجتمعه.