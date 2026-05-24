العمري: روح الاستقلال ليست احتفالًا بل مسيرة إنجاز وطن

خبرني - اكد رئيس مبادرة جدارا التطوعية العالمية فرج العمري ان الذكرى الثمانين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، ليست مجرد حدث تاريخي فحسب ، بل استحضار امسيرة وطنٍ صنع من التحديات إنجازات، ومن الإرادة قوة، حتى أصبح نموذجًا في الثبات والتقدم رغم الظروف والتحديات المحيطة.

وقال العمري إن عيد الاستقلال هو فرحة حقيقية للجميع ، لكنها ايضاً مناسبة وطنية ووقفة نستذكر فيها حجم الإنجازات التي تحققت على أرض الوطن بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة، وإصرار الأردنيين على البناء والعمل والإنجاز.

وأضاف أن جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين يقود مسيرة التحديث الشاملة، واضعًا الإنسان الأردني في مقدمة الأولويات، من خلال دعم الاقتصاد، وتطوير التعليم، وتعزيز التحول الرقمي والتكنولوجي، حتى أصبح الأردن حاضرًا بقوة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة.

وأكد فرج العمري أن جلالة الملك نجح في ترسيخ صورة الأردن كدولة اعتدال وحكمة وسلام، تحظى باحترام كبير على المستويين العربي والدولي، رغم ما تشهده المنطقة من أزمات وتحديات صعبة ، وهو ما عزز مكانة المملكة كنموذج للاستقرار والاتزان في المنطقة.

وأشار إلى أن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يمثل نموذجًا ملهمًا للشباب الأردني، من خلال قربه من الشباب ودعمه المستمر للمبادرات الريادية والإبداعية، وإيمانه بأن الشباب هم أساس المستقبل ومحرك التنمية الحقيقية.

وبيّن أن الشباب الأردني أثبت حضوره وتميزه في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، حتى أصبحت الكفاءات الأردنية تنافس عالميًا وتحمل اسم الوطن بكل فخر واعتزاز، إلى جانب تنامي ثقافة العمل التطوعي والمبادرات الشبابية التي أصبحت جزءًا من روح المسؤولية الوطنية.

ولفت العمري في معرض الحديث عن الإنجازات الأردنية التي تواكب العالم المتقدم اليوم ، أن إنشاء المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، ومتابعة مباشرة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، يجسد رؤية أردنية حديثة تستشرف المستقبل، وتؤكد أن الأردن يسير بخطى ثابتة نحو الريادة في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والابتكار.

واشار إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك عبدالله الثاني للقطاع الرياضي والشبابي، إلى جانب الدعم والمتابعة المستمرة من سمو ولي العهد، الأمر الذي انعكس على تطور الرياضة الأردنية وحضورها المشرف في المحافل الدولية مؤكداً أن وصول منتخب النشامى إلى مراحل تاريخية متقدمة وحلمه المشروع بالتأهل إلى كأس العالم يعكس حجم التطور الذي وصلت إليه الرياضة الأردنية، ويؤكد قدرة الشباب الأردني على تحقيق الإنجازات ورفع اسم الوطن عاليًا.

وأكد أن القطاع السياحي حظي باهتمام ملكي كبير، حيث عملت القيادة الهاشمية على تعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية عالمية، بما يمتلكه من مواقع تاريخية ودينية وعلاجية فريدة، الأمر الذي ساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز حضور الأردن على الخارطة السياحية العالمية.

كما شهد القطاع الزراعي حسب العمري، تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، من خلال دعم المزارعين واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والتوسع في مشاريع الأمن الغذائي، ما ساهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الزراعية رغم محدودية الموارد والتحديات المناخية.

واكد العمري أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، شهدت تطورًا كبيرًا على مستوى التدريب والتكنولوجيا والتأهيل، وأصبحت نموذجًا في الكفاءة والاحترافية، إلى جانب التطور المتقدم في مجالات الأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب، مما عزز مكانة الأردن كواحد من أكثر الدول أمنًا واستقرارًا في المنطقة.

وأثنى على التضحيات الكبيرة التي يقدمها نشامى الجيش العربي والأجهزة الأمنية، الذين يشكلون السور المنيع للوطن ويحافظون على أمنه واستقراره بكل إخلاص وفداء.

وأكد مؤسس المبادرة العالمية التي شاركت في مئات المبادرات التطوعية والوطنية النوعية أن روح الاستقلال الحقيقية تتمثل في العمل والإنتاج والانتماء الصادق، وفي الالتفاف حول القيادة الهاشمية الحكيمة، ومواصلة مسيرة البناء والإنجاز، لأن قوة الأردن كانت وستبقى في وحدته وتماسك شعبه.

وقال " في عيد الاستقلال الثمانين، نستذكر بكل فخر مسيرة وطنٍ كتب اسمه بالإنجاز والعطاء، ونسأل الله أن يحفظ الأردن، قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار والتقدم".

ورفع العمري باسمه وباسم كل من حمل اسم الاردن في الخارج وطناً، وصورةً خالدة ،وفكراً وضاءاً ومصدر الهام حقيقي أسمى ايات التهنئة للقيادة الهاشمية الحكيمة وللشعب الأردني في كل مكان بهذه المناسبة العظيمة التي تحمل كل معاني العز والتفاني والعمل الصادق .