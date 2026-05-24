اللواء المعايطة يكتب: وطن تحرسه الإرادة ..وتفديه عيون النشامى

خبرني - كتب مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة :

في الخامس والعشرين من أيار، يحتفل الأردنيون بذكرى وطنية خالدة، شكلت نقطة تحول مشرقة في تاريخ الدولة الأردنية الحديثة، يوم أشرقت فيه شمس الحرية والاستقلال على أرض الوطن، وأعلنت فيه إرادة الأردنيين الحرة بقيادة هاشمية حكيمة، أرست دعائم الدولة على قيم العزة والكرامة والسيادة، وفي هذه المناسبة العزيزة يستحضر الأردنيون بكل فخر واعتزاز مسيرة وطن صنعت مجده التضحيات، ورسخت مكانته قيادة آمنت بالإنسان والوطن، حتى غدا الأردن نموذجاً راسخاً في الأمن والاستقرار والاعتدال، رغم ما يحيط به من تحديات ومتغيرات.

ويأتي عيد الاستقلال ليجسد مسيرة وطن لم يعرف التراجع، صنع إنجازاته بسواعد أبنائه المخلصين، وبعزيمة قواته المسلحة الباسلة وأجهزته الأمنية الساهرة، التي كانت وما تزال الحصن المنيع والدرع الأمين في حماية الوطن وصون مقدراته والدفاع عن أمنه واستقراره، في ظل الراية الهاشمية المظفرة، بقيادة مولاي جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، حفظهما الله ورعاهما.

وإننا في مديرية الأمن العام، ونحن نحتفي بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، نستذكر بكل الإجلال والإكبار تضحيات الآباء المؤسسين، ومسيرة البناء والعطاء التي امتدت عبر عقود من العمل المخلص والتفاني، حتى أصبح الأردن وطناً عصياً على الانكسار، شامخاً بثوابته، راسخاً بمؤسساته، قوياً بوحدة شعبه والتفافه حول قيادته الهاشمية الحكيمة.

كما نؤكد استمرارنا في أداء رسالتنا الأمنية والإنسانية بكل أمانة واقتدار، مستمدين عزيمتنا من ثقة أبناء شعبنا الوفي، ومن إيماننا الراسخ بأن أمن الوطن والمواطن واجب مقدس، ومسؤولية عظيمة، تستوجب منا البذل والتضحية والعمل بروح الفريق الواحد، ليبقى الأردن واحة أمن واستقرار، وموئلاً للعزة والكرامة.

وفي يوم الاستقلال، تتجدد معاني الولاء والانتماء، وتتعاظم مشاعر الفخر براية هاشمية خفاقة، وبوطن بقي عصياً على التحديات، وبأجهزة أمنية وجيش عربي مصطفوي كانوا دوماً على العهد، يحملون أرواحهم على أكفهم دفاعاً عن الأردن وصوناً لمنجزاته، ليبقى هذا الوطن العزيز شامخاً بعزم قيادته، وعنفوان شعبه، وثبات مؤسساته.

وفي هذه المناسبة الوطنية الغالية، نسأل الله العلي القدير أن يحفظ الأردن آمناً مستقراً، وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ قيادته الهاشمية الحكيمة، وأن يبارك جهود المخلصين من أبناء الوطن في ميادين الشرف والعطاء.

وكل عام والأردن قيادة وشعباً بخير.