كريستيانو رونالدو يخاطب النصراويين برسالة مؤثرة

خبرني - وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي رسالة لجماهير فريقه في ختام الموسم المحلي.
وحقق النصر لقب الدوري السعودي بقيادة البرتغالي جورجي جيسوس بعد أن تصدر الترتيب بفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الثاني.

 وكتب رونالدو تغريدة عبر حسابه بمنصة إكس: "يا نصراوية ما أروع هذا الموسم من اليوم الأول كنا نعرف ما نريده والمطلوب منا للوصول إليه".

وأضاف: "عملنا، وناضلنا، وأعطينا كل شيء في كل تدريب وكل مباراة".

وتابع: "لم يكن الطريق سهلا لكننا فعلناها معا".
وأتم قائلا: "شكرا لكم لأنكم آمنتم بنا ووقفتم إلى جانبنا في كل خطوة في الطريق".

وانضم رونالدو صاحب الـ 41 عاما إلى صفوف النصر السعودي في شهر يناير 2023 عقب فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وحقق النجم البرتغالي المخضرم لقبين فقط مع النصر بالتتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال في صيف 2023 بجانب لقب الدوري السعودي

