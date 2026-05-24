خطوة إماراتية لدعم وقود الطيران الأخضر عبر شراكة جديدة لإينوك

خبرني - وقعت مجموعة “إينوك” مذكرة تفاهم مع “ألايد للوقود الحيوي القابضة” لاستكشاف التعاون في شراء وتوزيع وقود الطيران المستدام في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

وبموجب المذكرة، ستعمل الشركتان على دراسة الجدوى التجارية لإنشاء مسار توزيع طويل الأمد لوقود الطيران المستدام والوقود الكهربائي المستدام للطيران، على أن يزود الوقود من منشأة إنتاج متكاملة تطورها "ألايد للوقود الحيوي" في جمهورية أوزبكستان.

واتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل متخصص لدراسة الجوانب التشغيلية والتجارية للمشروع تمهيدا لإبرام اتفاقية إمداد رسمية قبل بدء تشغيل المنشأة.

وقال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إينوك"، إن بناء منظومة وطنية لوقود الطيران المستدام يتطلب تكاملا في جميع مراحل سلسلة القيمة، من الإنتاج والحصول على شهادات الاعتماد إلى التوزيع والشراء المسبق.

كما أكد أن الاتفاقية تتوافق مع خارطة الطريق الوطنية لوقود الطيران المستدام 2030 واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.

وأضاف أن "إينوك" تسعى لتعزيز الجدوى التجارية والموثوقية التشغيلية لهذا الوقود بما يدعم تحقيق الحياد المناخي لقطاع الطيران في الإمارات.

من جانبه، أكد ألفريد بينديكت، المدير العام لشركة "ألايد للوقود الحيوي القابضة"، أن الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو إنشاء مسار إمداد موثوق لوقود الطيران المستدام من منشأة الشركة في أوزبكستان إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، مشيرا إلى تركيز الشركة على بناء منصة إمداد قابلة للتوسع لدعم جهود خفض انبعاثات قطاع الطيران.