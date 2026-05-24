الاحد: 24 أيار 2026
بمشاركة الأساطير.. شاكيرا تطلق أغنية كأس العالم 2026

  • 24 أيار 2026
  • 08:55
خبرني - أطلقت الفنانة الكولومبية شاكيرا الفيديو الرسمي لأغنية "Dai Dai" المخصصة لكأس العالم 2026 والذي يجمع بينها وبين الفنان النيجيري بيرنا بوي في مزيج من الإيقاعات اللاتينية والإفريقية

يبدأ الفيديو الذي تبلغ مدته 4 دقائق بنجوم كرة القدم بمن فيهم ليونيل ميسي وكيليان مبابي وإيرلينغ هالاند وهم يدخلون الملعب ليعلنوا "نحن مستعدون".

ويختتم بمقاطع أرشيفية من مباريات كأس العالم السابقة حيث تشيد شاكيرا ببعض أساطير اللعبة بينهم دييغو مارادونا، وباولو مالديني، وروماريو، وكريستيانو رونالدو، وديفيد بيكهام، وكاكا، وليونيل ميسي، بالإضافة إلى الدول المشاركة هذا العام مثل البرازيل والأرجنتين وكولومبيا والولايات المتحدة وهولندا.
ويعرض الفيديو مشاهد احتفالية مليئة بالطاقة مع رقصات جماعية وأجواء احتفالية مرتبطة بكرة القدم.  

ووفقا لتقارير تناولت التحليل الفني للأغنية فإن الفيديو يركز على الوحدة، والفرح، والاحتفال بروح كرة القدم التي تجمع الشعوب. 

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة بين 11 يونيو و19 يوليو المقبلين. 

