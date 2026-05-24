إدارة السير: 1254 رقيب سيشاركون بخطة العيد

خبرني - قال ضابط غرفة عمليات إدارة السير النقيب مصعب المرايات، الأحد، إن لدى إدارة السير خطة مرورية مسبقة للتعامل مع الحركة المرورية خلال عيد الأضحى.

وأوضح المرايات، لـ"المملكة"، أن هناك 1254 رقيب سير و485 آلية ستشارك في تنفيذ الخطة المرورية، وسيكونون موزعين في عمّان والمحافظات، وعلى مداخل ومخارج المحافظات.

وأضاف أن الخطة المرورية لعيد الأضحى المبارك ستبدأ من يوم وقفة عرفة، إذ ستعمل إدارة السير على التعامل مع الحركة المرورية، مبينا أن رقباء السير سيكونون متوزعين عند محلات الملابس، ومواقع بيع الحلويات، والمخابز، وفي كافة المواقع، من صباح يوم الوقفة ولغاية نهاية عيد الأضحى المبارك.

وتابع أنه خلال أول أيام العيد، ستكون مواقع بيع الأضاحي مغطاة برقباء السير وبالآليات لمتابعة دخول وخروج المواطنين لشراء الأضاحي وتسهيل ذهابهم وإيابهم إليها، أما في الفترة المسائية، فسيتركز النشاط القوي على المواقع التجارية والترفيهية داخل الأسواق وكافة المواقع.

وأكد النقيب المرايات أن التزام المواطنين هو الشريك الأساسي في نجاح العملية المرورية، داعيا المواطنين إلى التقيد بالشواخص المرورية الموجودة دائما وأبدا للحفاظ على انسيابية حركة السير.

تشغيل خط (إربد – صويلح – المدينة الطبية) اعتبارا من 31 أيار
الأردنيون يحتفلون الاثنين بعيد الاستقلال الـ80
الأردن.. طقس معتدل في أغلب المناطق الأحد
نقابة الفنانين الأردنيين : المتهم بقضية المخدرات ليس عضواً لدينا
الأردن يعزي بضحايا انفجار منجم الفحم في مقاطعة شانشي شمالي الصين
3 حجاج اردنيين يتتلقون العلاج في مستشفيات مكة
