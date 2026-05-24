الاحد: 24 أيار 2026
طلب خلع أمام محكمة مصرية لسبب غريب.. ماذا فعل الزوج بملابس زوجته؟

  • 24 أيار 2026
  • 08:52
خبرني - في أروقة محكمة الأسرة بمحافظة الجيزة المصرية، تقدمت سيدة ثلاثينية تُدعى "شمس" بطلب خلع، بعد أن وصلت حياتها الزوجية إلى طريق مسدود، وبعد أن اكتشفت مفاجأة صادمة بشأن زوجها.
بعد أربع سنوات من الزواج وسلسلة من الخيبات، اكتشفت الزوجة أن زوجها باع ملابسها الشخصية ومقتنياتها الخاصة في أثناء غيابها عن المنزل، والسبب إدمان المخدرات الذي قلب الحياة الزوجية رأسا على عقب.

وتقول الزوجة إن الزوج تغير تدريجيا، ويغيب كثيرا عن البيت، ينفق أمواله بلا حساب، ويعود محملا بتصرفات غريبة. ومع مرور الوقت، تكشف لها السبب وهو إدمان المواد المخدرة ومخالطة أصدقاء السوء.

حاولت الزوجة أن تنقذ ما يمكن إنقاذه، عرضت عليه العلاج والدعم، لكنه رفض ثم اعترف بتعاطيه المخدرات دون أن يبدي أي رغبة في التغيير. وكان الموقف الذي اعتبرته "شمس" القشة التي قصمت ظهر البعير، هو بيع ممتلكاتها الخاصة بحجة الضائقة المالية.

ولجأت الزوجة إلى القضاء لتطلب إنهاء العلاقة رسميا عبر دعوى خلع، ولا تزال منظورة أمام المحكمة.

بعد رفع درجة الاستعداد القصوى.. هل يهدد فيروس إيبولا مصر؟
ما سر العطور التي تدوم طويلاً؟ الكيمياء وراء الثبات
ماذا حدث في كاليفورنيا الأمريكية؟ ولماذا أُجلي 40 ألف شخص؟
وفاة أول حاجّة مصرية خلال موسم الحج الحالي في مكة المكرمة
عمره 1200 عام.. اكتشاف سر مروع داخل جرة حجرية عملاقة في لاوس
بالفيديو .. كلبا بيتبول يهاجمان امرأة حتى الموت
