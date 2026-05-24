*
الاحد: 24 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

السعودية تنشر منظومات دفاع جوي في المشاعر المقدسة

  • 24 أيار 2026
  • 08:29
السعودية تنشر منظومات دفاع جوي في المشاعر المقدسة

خبرني - نشرت وزارة الدفاع السعودية مشاهد لمنظومات دفاع جوي نصبت في محيط الأماكن المقدسة في ظل التوتر في منطقة الشرق الأوسط وموسم الحج.
وجاء في بيان مصور لوزارة الدفاع السعودية: "ضمن منظومة الجاهزية المتكاملة لوزارة الدفاع، تتولى قوات الدفاع الجوي حماية الأجواء في المشاعر المقدسة، والتعامل مع كافة التهديدات الجوية".
وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات جاءت "بما يضمن أمن ضيوف الرحمن وطمأنينتهم".

ويوم امس، نفذت القوات الأمنية السعودية المشاركة في تأمين موسم الحج عرضا عسكريا للوقوف على جاهزيتها وتنفيذ الخطط الأمنية وفق منظومة عمل متكاملة تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج.

وتشهد دول الخليج العربية قصف واستهداف بصواريخ وطائرات مسيرة خلال الأشهر القليلة الماضية منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، وهدأت الأجواء مؤخرا بعد اتفاق هدنة على التوازي مع وساطة أفضت إلى مفاوضات غير مباشرة بين واشنطن وطهران بوساطة باكستانية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

خطوة إماراتية لدعم وقود الطيران الأخضر عبر شراكة جديدة لإينوك
خطوة إماراتية لدعم وقود الطيران الأخضر عبر شراكة جديدة لإينوك
  • 2026-05-24 08:56
دبي : ضبط متورطين في شجار بالسلاح الأبيض ومصور الواقعة
دبي : ضبط متورطين في شجار بالسلاح الأبيض ومصور الواقعة
  • 2026-05-23 22:22
إعفاء الشاحنات القادمة من سلطنة عمان من رسوم العبور في الشارقة
إعفاء الشاحنات القادمة من سلطنة عمان من رسوم العبور في الشارقة
  • 2026-05-23 19:24
السعودية تعزز جاهزية الحج بـ4 مراكز إيواء و11 مستودع طوارئ
السعودية تعزز جاهزية الحج بـ4 مراكز إيواء و11 مستودع طوارئ
  • 2026-05-23 18:38
أمير قطر وترمب يبحثان التهدئة الإقليمية
أمير قطر وترمب يبحثان التهدئة الإقليمية
  • 2026-05-23 14:54
عدد الحجاج يتجاوز الموسم الماضي والمناسك تبدأ الاثنين
عدد الحجاج يتجاوز الموسم الماضي والمناسك تبدأ الاثنين
  • 2026-05-23 14:52