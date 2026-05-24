توصيات للتعامل مع الطقس الحار

خبرني - يشير أطباء القلب، إلى أنه في الطقس الحار يزداد خطر ارتفاع مستوى ضغط الدم، و العبء على القلب والأوعية الدموية، وهذا يشمل بالدرجة الأولى الأشخاص الذين يعانون من مختلف أمراض القلب.

ووفقا لهم، عندما ترتفع درجة حرارة الهواء إلى 30 درجة مئوية وأكثر، يزداد التعرق من أربعة إلى خمسة أضعاف، ما يؤدي إلى تسارع ضربات القلب، وارتفاع مستوى ضغط الدم، وتورم الساقين، وزيادة احتمال الإصابة بجلطات دموية. وهذا بدوره يزيد من خطر الإصابة بأزمة ارتفاع ضغط الدم، واحتشاء عضلة القلب، والجلطة الدماغية.

واستنادا إلى ذلك حددوا توصيات يجب اتباعها للحفاظ على السلامة:

جدول العمل والراحة: عند العمل في الأماكن المفتوحة، يجب الالتزام بجدول عمل وراحة- التناوب بين كل 30- 40 دقيقة من العمل و 15-20 دقيقة من الراحة. وينصح في الطقس الحار، بالبقاء في الهواء الطلق قبل الساعة 11:00 صباحا وبعد الساعة 16 بعد الظهر. وارتداء قبعة.

يجب شرب ما لا يقل عن 1.5 إلى 2.5 لتر من السوائل يوميا: ويجب على مرضى قصور القلب استشارة الطبيب. وينصح بإرواء العطش بمشروبات باردة، وليس مثلجة. والماء والشاي الأخضر ومشروب النعناع والعصير من أفضل الخيارات.

يجب أن تمثل وجبة الفطور 35 بالمئة والغداء 25 بالمئة والعشاء 40 بالمئة: أي أن وجبة العشاء تكون في الطقس الحار الوجبة الرئيسية. ويفضل تناول أطعمة خفيفة، وتجنب الأطعمة الدهنية، وصعبة الهضم، والحارة، والمالحة. كما يجب أن يعتمد النظام الغذائي على الخضراوات والفواكه الغنية بالسوائل والألياف والفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى منتجات الألبان المخمرة والجبن القريش والمكسرات.

ووفقا للأطباء، في حالة ارتفاع درجة الحرارة أعلى من 25 درجة مئوية. يجب تجنب العمل البدني الشاق، والتدليك العلاجي والعلاج الطبيعي الحراري وممارسة تمارين الرياضة الصحية. لأنها تشكل عبئا إضافيا على القلب والأوعية الدموية.

ويشير الأطباء إلى أن الفئات الأكثر عرضة للخطر، هي فئة الأشخاص المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية ومن أصيب من احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية وتجلط الدم قبل فترة قصيرة، وكذلك المصابين بالرجفان الأذيني ومن خضعوا لجراحة استبدال صمامات القلب الميكانيكية.

لذلك يجب عليهم الاستمرار في تناول مميعات الدم التي وصفها الطبيب. ولكن مع الالتزام دائما بالجرعة والنظام الموصى بهما لهذه الأدوية. كما يجب على الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم مراقبة ضغط دمهم يوميا، حتى في حال شعورهم بالراحة، وتناول أدوية خفض ضغط الدم، والاستجابة الفورية لأي ارتفاع في مستوى ضغط الدم.