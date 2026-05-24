تفاصيل جديدة عن إطلاق النار قرب البيت الأبيض

خبرني - أفادت مصادر لصحيفة "نيويورك بوست" بأن مسلحا أطلق النار خارج البيت الأبيض مساء السبت، بالتوقيت المحلي، وأطلق نحو ثلاث رصاصات قبل أن تتمكن قوات الخدمة السرية من السيطرة عليه.

وذكرت مصادر للصحيفة أن المسلح، المعروف لدى الخدمة السرية، أطلق النار على نقطة تفتيش حوالي الساعة 6:10 مساء (بالتوقيت المحلي) بعد أن شوهد وهو يتجول بطريقة غريبة في شارع 17 شمال غرب المدينة.

واستخدم المتهم مسدسا، ولم يطلق سوى بضع رصاصات قبل أن يتم تحييده بوابل من الرصاص من قبل عناصر الأمن الفيدراليين، وفقا للمصادر نفسها.

وأصابت الرصاصات شخصا واحدا على الأقل من المارة، كما أصيب شخص آخر. ولم تتضح حالة مطلق النار.

وبعد دويّ إطلاق نار كثيف، شوهد الصحفيون الذين كانوا يصورون في محيط البيت الأبيض وهم يهرعون للاحتماء، وطلبت منهم قوات الخدمة السرية التجمع في الحديقة الشمالية والتوجه إلى قاعة المؤتمرات الصحفية.

ونشر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، على منصة "إكس": "يتواجد مكتب التحقيقات الفيدرالي في الموقع ويقدم الدعم لجهاز الخدمة السرية في الاستجابة لإطلاق نار قرب البيت الأبيض، وسنوافي الجمهور بالتحديثات حالما تتوفر لدينا المعلومات".

وقالت مصادر إن المسلح، الذي وصفته بأنه أسود البشرة، تم القبض عليه من قبل عناصر من القسم النظامي (المرتدي الزي الرسمي) التابع للخدمة السرية.

وجاء وقت الطلقات بعد أقل من ساعتين من إعلان الرئيس دونالد ترامب على منصة Truth Social أنه كان في المكتب البيضاوي يعمل على اتفاق سلام مع إيران.

ويأتي ذلك أيضا بعد حوالي شهر من قيام مسلح بإطلاق النار في حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض، حيث كان ترامب حاضرا.

وأعلن حرس البيت الأبيض القضاء على مسلح اقترب من نقطة لهم وأطلق النار عليهم.

وقالت الخدمة السرية الأمريكية في بيان، إنه وفقا للتحقيقات الأولية، اقترب الشخص من نقطة تفتيش بعد الساعة السادسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة بوقت قصير، و"أخرج سلاحا من حقيبته وبدأ في إطلاق النار على الضباط المتمركزين".

ورد الضباط بإطلاق النار وأصابوا المشتبه به، الذي تم نقله إلى مستشفى بالمنطقة، حيث توفي هناك في وقت لاحق.

وأُصيب أحد المارة، لكن أحد المسؤولين قال إنه لم يتضح ما إذا كان هذا الشخص قد أصيب برصاصات المشتبه به الأولية أو بتلك التي أطلقها الضباط لاحقا.

وقالت الخدمة السرية إنه لم يصب أحد من ضباطها بأذى، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان في البيت الأبيض في ذلك الوقت، لم "يتأثر".